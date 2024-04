El Gobierno nacional oficializó las designaciones de distintos funcionarios en su organigrama, en áreas como el Ministerio de Economía y las Secretarías de Transporte y de Legal y Técnica. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la del exvicecanciller Claudio Foradori, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Foradori estuvo envuelto en un escándalo ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, ya que tras la designación de Susana Malcorra fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores, la posición más importante luego de Canciller. En 2022, el excanciller británico, Alan Duncan, dijo que el diplomático argentino "estaba borracho" en el momento en que se firmó un importante acuerdo sobre las Islas Malvinas.

Acuerdo Foradori-Duncan: "Ni ebrios ni dormidos"

Mediante el Decreto 317/2024, el Presidente Javier Milei y la Canciler Diana Mondino designaron este martes a Foradori como Representante Permanente de la República ante los Organismos Internacionales en Suiza. Curiosamente, luego de que Duncan manifestara la controversia que tuvo lugar en 2016, las vueltas de la vida hacen que su nuevo destino sea la ciudad de Ginebra.

En 2022, el exministro inglés dijo que el funcionario argentino estaba ebrio al firmar ese acuerdo, mediante su libro de memorias "Thick of It: The Private Diaries of a Minister". Allí, recordó que el 12 de septiembre de 2016 se reunió en Buenos Aires con el flamante embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent.

"Bajo la residencia de la embajada británica hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores", había señalado como dato.

Duncan expresó que ese fue un "buen telón de fondo diplomático" para "delicadas negociaciones" y acerca del por entonces vicecanciller argentino comentó: A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general".

En ese sentido, añadió que al otro día Kent le contó que “Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles” de lo que se había firmado.

El "acuerdo Foradori-Duncan" estableció conexiones aéreas adicionales para Reino Unido entre las Islas Malvinas y terceros países, y el "establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección", entre otros puntos.

Luego del escándalo, Foradori negó rotundamente haber estado alcoholizado en el encuentro y posteriormente Duncan, que también ha sido miembro del Parlamento británico, adujo que una “referencia humorística en mis diarios sobre una cena no es un reflejo exacto de la naturaleza de las conversaciones”.

Fin del acuerdo

En marzo de 2022, el gobierno de Alberto Fernández anunció que el pacto comercial Foradori-Duncan entre Argentina y Gran Bretaña, firmado por Mauricio Macri en 2016, llegó a su fin.

Durante una reunión de los cancilleres de los países que son parte del G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India, Santiago Cafiero le comunicó a su par británico, James Cleverly, la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscrito.

Asimismo, propuso que ambas naciones tengan una reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, con el objetivo de "reiniciar la discusión por la soberanía" de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido ocupa desde 1833.

Cancillería aseguró que ese pacto firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan fue "uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas".

Mediante la firma de ese pacto comercial se le intentó garantizar al Reino Unido "la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago", recordó Cancillería en el texto.

El nuevo cargo de Foradori

Después de que se conociera el contenido de las memorias de Duncan, al ex vicecanciller se le abrió un sumario y debió rendir cuentas del hecho en el Congreso, durante la presidencia de Alberto Fernández. En 2023, el Gobierno le puso fin al pacto Foradori-Duncan y se planteó el reinicio de la discusión por la soberanía de las islas.

En el decreto firmado por Milei y Mondino, se informó acerca de la experiencia del funcionario, que ocupó diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como en la Secretaría de Coordinación y Panificación Exterior y tomando intervención en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Ahora, el Ejecutivo blanqueó su designación como Representante Permanente de la República ante los Organismos Internacionales. En los últimos meses, Foradori ya había tenido distintas intervenciones en Ginebra, como en el marco de la Conferencia de Desarme, presidida actualmente por Irán, y en el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la resolución de la situación en Ucrania.

