Escándalo en Chaco: el diputado peronista Aldo Leiva atacó a militantes de La Libertad Avanza y a un camarógrafo

Este jueves, el diputado nacional Aldo Leiva quedó en el centro de una situación de violencia política en la ciudad de General San Martín, Chaco. A diez días de las elecciones legislativas nacionales 2025, el legislador —también ex intendente del municipio— se enfrentó a la instalación de un puesto partidario de La Libertad Avanza (LLA) y levantó un gazebo de ese espacio político que se usaría para una actividad de campaña en la que participaría también el gobernador (aliado a LLA) Leandro Zdero.

El altercado no terminó allí: Leiva también agredió a un trabajador de prensa (un camarógrafo), a quien empujó y le arrojó al suelo su celular para luego pisarlo dos veces. Posteriormente, el dirigente del PJ apuntó contra el gobierno provincial y la Policía. En declaraciones televisivas, sostuvo que no había golpeado a nadie, que las imágenes viralizadas "están editadas" y que fueron difundidas por el jefe de la policía chaqueña, a quien definió como "una especie de Adorni del gobierno de Zdero".

El diputado, que tiene mandato hasta diciembre de 2027, pero igualmente trabaja en la campaña de Fuerza Patria, no es un legislador convencional. En la Cámara Baja se lo reconoce por dos particularidades. Primero, una estrategia para quedarse con la última palabra en cada votación: sin presionar el botón del voto y obliga al presidente de la Cámara a pedírselo a viva voz, momento en el cual aprovecha para decir siempre alguna declaración extra. Segundo, por una aparición llamativa en la sesión del 17 de septiembre, cuando se puso una peluca símil Milei para rechazar el veto presidencial a la Ley Garrahan.

El diputado peronista Aldo Leiva con peluca al estilo de Javier Milei en la Cámara de Diputados

Conflicto por un puesto partidario de La Libertad Avanza

Todo comenzó este jueves cuando Leiva llegó y estacionó su vehículo sobre la vereda y el pasto de la plaza. Rápidamente, se produjo un conflicto con integrantes LLA, que en Chaco está alineada con el radicalismo, es decir, con el oficialismo provincial.

La disputa comenzó por la ubicación destinada a las actividades de campaña. En el centro de la controversia estaba un puesto de LLA, que Leiva levantó para retirar del lugar, mientras aseguraba que contaba con permiso para que allí hubiera un stand del peronismo.

A pesar de los reclamos, el diputado permaneció en el lugar, sentado sobre un cubo de cemento mientras hablaba por teléfono. La tensión escaló cuando se enfrentó con un trabajador de prensa, que denunció que Leiva lo increpó y le quitó el celular. "Aldo se me pone en frente y me pechea, como que me va a golpear. Después mi celular vuela al piso y él va y lo pisa. Lo pisó dos veces y me lo rompió", relató el camarógrafo Gerardo Galarza a Diario Chaco.

Qué dijo Aldo Leiva sobre su enfrentamiento con militantes de La Libertad Avanza

Ante la repercusión, Leiva recurrió a sus redes sociales para intentar explicar lo ocurrido. En un video publicado en X, sostuvo: "la policía provincial se apersonó a quitar material de campaña (de Fuerza Patria), cuando la policía no está para eso". Agregó que él y sus militantes fueron agredidos por "pseudoperiodistas, uno de ellos un policía retirado".

Tuit de Aldo Leiva sobre su enfrentamiento con militantes de La Libertad Avanza

Leiva también señaló al gobernador Zdero: "No hay ninguna duda de que el objetivo de este gobierno es silenciar las voces opositoras y los medios afines al gobierno se encargan de difundir esa pseudo verdad, que es la que el comisario principal Romero se encarga de hacer llegar a los medios".

En una entrevista con LN+, el diputado reafirmó su versión: "No hay ninguna posibilidad de que haya una imagen mía agrediendo. Está todo editado”. Luego afirmó que las imágenes fueron grabadas después de que el camarógrafo lo empujara.

Además, afirmó: "Hay una realidad muy difícil de explicar y tiene que ver con que el jefe de policía de la provincia actúa como vocero del gobierno de la provincia. Él me empuja".

Sobre la intervención policial, Leiva remarcó: "Es un hombre que actúa como policía, que tiene contextura de policía, actúa como fuerza de choque, de provocación".

La reacción del gobierno chaqueño y de Manuel Adorni

Tras el episodio, la administración de Zdero emitió un comunicado para repudiar lo ocurrido, con especial mención a la agresión contra el trabajador de prensa. A través de su Secretaría de Asuntos Estratégicos, el gobierno chaqueño rechazó "todo acto de violencia y, con mayor firmeza, cuando proviene de quienes tienen la responsabilidad de representar al pueblo y actuar con respeto hacia la libertad de prensa y la convivencia democrática".

Comunicado Oficial Gobierno del Chaco sobre la pelea de Aldo Leiva con militantes de La Libertad Avanza

El comunicado subrayó: "Resulta inadmisible que un diputado nacional, como el señor Aldo Leiva, incurra en conductas que atentan contra los valores y el ejemplo que deben brindar nuestros representantes", y resaltó su "compromiso con la libertad de expresión, el respeto institucional y el diálogo como único camino posible en democracia".

Manuel Adorni también se pronunció al respecto: "Repudio total al ataque del Diputado Nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, contra el camarógrafo Gerardo Galarza del medio “Somos Uno”, de Chaco. Mi solidaridad para con él y todo su equipo". Y concluyó categóricamente: "Esto son: patoteros que se creen dueños de la calle".

Tuit de Manuel Adorni sobre la pelea de Aldo Leiva con militantes de La Libertad Avanza

