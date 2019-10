Escándalo en Maipú: el Frente de Todos pedirá la impugnación de las elecciones

por Julian D'Imperio

Luego de conocerse una serie de denuncias de ciudadanos de la localidad bonaerense de Maipú que acusaron a funcionarios del municipio de retenerles el Documento Nacional de Identidad para que no pudieran votar el domingo 27 de octubre, el Frente de Todos anticipó en diálogo con PERFIL que solicitará a la Justicia electoral la impugnación total de los comicios.

Así lo detalló el candidato a intendente Facundo Coudannes, que perdió "por 48 votos según el escrutinio provisorio". La oposición de Matías Rappallini, intendente de Juntos por el Cambio que fue reelecto en las irregulares circunstancias, acusó al oficialismo de retener documentos a trabajadores del municipio que "sabían que no los iban a votar". En ese marco, se conoció un video de las presuntas víctimas privadas de emitir el sufragio, con sus rostros tapados, en donde relataban cómo funcionarios de la localidad les pedían el DNI con distintas excusas y hasta amenazas de que perderían su trabajo si no los entregaban. Luego, no se los devolvían hasta terminar las elecciones.

"Somos un pueblo de 10 mil habitantes, de 25 cuadras por 25 cuadras. Nos conocemos entre todos, y sabían que ellos no los iban a votar. Son trabajadores que están precarizados y con una firma podían quedar cesanteados, por eso estaban presionados. Sabemos que por ese mismo miedo es que de los 150 casos que tenemos sólo 30 se animaron a presentar la denuncia formal", advirtió Coudannes a PERFIL.

"Nosotros presentamos la denuncia ante el juez Alejo Ramos Padilla y él la envió al Juzgado Federal con Competencia Electoral a cargo del juez Adolfo Ziulu. La ley 5109 establece de 1 a 3 años de prisión a quien retenga el DNI de un elector impidiéndolo votar", agregó, y destacó que este viernes los apoderados del partido pedirán a dicho juzgado a la Junta Electoral provincial que pedirán la impugnación".

El candidato del kirchnerismo manifestó además que "con sólo un DNI retenido es motivo para pedir la impugnación. Y no importa si eran votos que iban o no para el oficialismo, lo que importa es que hubo personas privadas de votar".

¿Qué puede pasar si se impugna la elección? "Ya hay antecedentes en donde se terminó realizando una elección complementaria", explicó Coudannes.

Comunicado del Frente de Todos:

