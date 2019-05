Excarcelan a Manzanares, que seguirá como testigo protegido

por Cecilia Devanna

El ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, fue excarcelado ayer por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y recuperó así su libertad, luego de casi dos años tras las rejas. La decisión del TOF, que lo tenía a disposición en el caso Los Sauces, se sumó a la que hace unos días tomó Ariel Lijo, el juez a cargo de los cuadernos de las coimas en ausencia de Claudio Bonadio, de licencia por motivos de salud.

Manzanares seguirá dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su ingreso allí se produjo en febrero pasado, luego de declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos que dejó al descubierto la corrupción en torno de la obra pública durante el kirchnerismo.

Justo esta semana, el ex contador de los Kirchner volvió a ser noticia al darle una entrevista al canal TN, donde dijo, entre otras cosas, que sus jefes habían robado unos “US$ 10 mil millones” y que había llevado valijas con dinero a la casa de la madre de Néstor en Río Gallegos.

Manzanares es clave en el círculo kirchnerista y está involucrado también en Hotesur, junto a Los Sauces, los dos casos que tienen entre sus acusados a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. “Cuando falleció Néstor, el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz (el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner). Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero”, contó Manzanares en su declaración como imputado colaborador. Y luego agregó: “Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de Sanfelice, por la avidez que mostraban por la llaves”, en referencia a las que guardaban el dinero proveniente de las maniobras investigadas. “Cuando salió lo de los Panamá Papers (N. de la R.: el escándalo que salpicó a Muñoz y su mujer, Carolina Pochetti), Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo al respecto. Le respondí que me había enterado por un mensaje de Muñoz un día antes que la noticia tomara estado público. La respuesta de Cristina fue: “¡Con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de la calle Uruguay!”, agregó.

La declaración de Manzanares complicó también al ex juez Norberto Oyarbide. Manzanares sostuvo que en 2009 tuvo que reunirse con él para acomodar los números de la declaración jurada de los Kirchner, que habían sido denunciados por presunto enriquecimiento ilícito.