Alejandro Fargosi, quien encabeza la lista del oficialismo para la Cámara Baja en la Ciudad de Buenos Aires, salió esta mañana a defender a Javier y Karina Milei con una curiosa comparación. A través de su cuenta en la red social X, acusó a la oposición de “doble vara” por criticar el rol de la hermana del Presidente en el Gobierno, y los comparó con los hermanos Kennedy. Itaí Hagman, primer candidato a diputado porteño por Fuerza Patria, le contestó con una ironía: “¿Su único argumento es llorar que Kennedy tenía un hermano!!?? Ponele onda loco".

“Doble vara: Opinadores escandalizados porque @KarinaMileiOk sea la persona de confianza de @JMilei, olvidan casos como el famoso de John y Robert Kennedy. Hasta asumen acríticamente que ciertos gobernadores se pasen gobernaciones entre familiares”, tuiteó Fargosi, en alusión a las elecciones en Corrientes, donde Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés, ganó el domingo con el 51 por ciento de los votos. Y remató: “Mientras, el PJ: predomina”. Así, apuntó a los sectores hasta hace poco tiempo afines a La Libertad Avanza, como el PRO o el radicalismo, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Su contendiente en las elecciones nacionales desde Fuerza Patria, Itaí Hagman, eligió responder con sorna. “Alejandro, sos el primer candidato a Diputado en la Ciudad. ¿Cómo es que a DOS SEMANAS de que salieran los audios del mejor amigo de Milei hablando del entramado de corrupción montado por la hermana su único argumento es llorar que Kennedy tenía un hermano!!??”.

Los audios de las coimas: el peor momento del Gobierno

Este cruce entre los candidatos porteños suma ruido a la peor semana del Gobierno, sumido en la crisis que desató la filtración de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo y abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo. En las grabaciones, el ex funcionario asegura que Karina Milei dirige una trama de corrupción junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en la que se queda con el “3 por ciento” de los contratos; lo que provocó que se viralizaran los memes con este número y la canción “Alta coimera”, del streaming Gelatina, sobre melodía del clásico “Guantanamera”. El viernes pasado se difundieron otros audios con la voz de la propia secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. Esto se suma a una campaña caliente, en la que el Presidente fue apedreado en actos proselitistas en Lomas de Zamora y Corrientes.

Javier Milei: entre los idus de agosto y la madre de todas las batallas

En ese contexto, ayer el Ministerio de Seguridad denunció ante la Justicia Federal “una operación ilegal” y pidió que se allanaran los domicilios de los periodistas a quienes considera responsables, Mauro Federico y Jorge Rial, conductores del streaming Carnaval, donde se difundieron las grabaciones; el de Pablo Toviggino, supuesto dueño del canal; y el del abogado Franco Bindi, así como los estudios de Carnaval. El juez Alejandro Maraniello ordenó que este material dejara de circular, en lo que muchos reconocidos juristas consideran un acto inconstitucional de censura previa. Un periodista uruguayo afirmó que los difundiría desde su emisora.

La comparación de Fargosi de los hermanos Milei con los hermanos Kennedy llega en un momento curioso, ya que el Presidente viajará a Estados Unidos este jueves, en pleno cierre de campaña por las elecciones bonaerenses.

LT