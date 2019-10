Habló Eva , hija del "Momo" Venegas y Rosa Andino: "Mamá dijo que si papá se iba, ella se quitaba la vida"

por Ramón Indart

"Estábamos distanciadas hace dos años y cuatro meses". La frase, ni bien atiende el teléfono a PERFIL es de Eva Venegas, una de las hijas de Gerónimo "Momo" Venegas y Rosa Andino, quien apareció muerta esta mañana en la localidad bonaerense de Necochea. La referencia temporal no es casualidad. El sindicalista que dirigió UATRE por décadas falleció el 26 de junio del 2017. Desde entonces, Eva y su madre mantenían una durísima disputa familiar, con abogados de por medio.



Eva tenía una mala relación con ella y sus 4 hermanas: Pamela, Yanina, Estela y María Paz. Cuando Venegas murió, las discusiones por la herencia y los tratos entre ellas escalaron a un nivel tal que hubo acusaciones cruzadas por supuestos testaferros y todo terminó con medidas judiciales.



"Me estruja el corazón, a pesar de todo lo que yo denuncié de ella, es quien me trajo al mundo", señaló a este medio. "Lo siento con el alma, yo hace mucho tiempo que ya no hablaba por todos estos problemas, pero no deja de ser mi madre, nunca pensé que algo así podía pasar", agregó.



La hija reconoció que no podrá asistir al funeral: "No puedo ir al velatorio, ya que estoy enfrentada con mis hermanas". Relató que se enteró ante un llamado de las autoridades, que no sabía absolutamente nada, ya que "venía de llevar a mis hijas a la escuela". Y por último, entre lágrimas sentenció: "Ella siempre dijo que si papá se iba, ella se iba a quitar la vida".



Muerte. Nélida Rosa Andino fue encontrada sin vida en su casa de la localidad bonaerense de Necochea. La mujer tenía 75 años. Según consignó Infobae, personal de la Comisaría N°1 de Necochea llegó poco después de las 9 de la mañana a la casa ubicada en las calles 61 y 78 de la ciudad balnearia. La denuncia había sido realizada por la hija de Andino, que encontró a su madre sin vida en el domicilio.