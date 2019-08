Indio Solari: "No está tan lejos el 2001 como para que la gente se olvide"

El fundador de Los Redondos y actual líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Carlos “Indio” Solari, advirtió que “el 2001 no está tan lejos como para que la gente lo olvide” y se preguntó cómo puede ser que “haya gente que diga que no sabe a quién va a votar”.

“Alguien que viene y me dice que no sabe a quien votar…¿Cómo no vas a saber? Te están recagando el país. No se. Yo (a esa gente) no le doy mucho margen”, reflexionó durante un reportaje con su biógrafo, el escritor Marcelo Figueras, en El Destape Radio.

El ícono del rock argentino consideró que en la actualidad “nos gobierna el Fondo Monetario” y alertó sobre el ciclo que alterna gobiernos populares con gobiernos neoliberales. “Tengo 70 años: nunca viví un gobierno mejor que el de Cristina”, afirmó. Y agregó: “Cuando el neoliberallismo ve que está todo armado viene y destruye todo. Y hay que volver y remar todo otra vez”.

Para Solari, “la culpa no es del chancho”. Y sentenció: “De alguna manera esta gente (por Macri) se tiene que ir”. “Seremos libres en algún momento, no sé, pero creo que no fuimos libres nunca acá”.

El cantante se refirió también a los vaivenes dentro del espacio opositor. “Si no se hubieran ido Randazzo y Massa el populismo hubiera ganado por mucho”, consideró sobre las elecciones pasadas.

“Si esto no se modifica rápidamente, el problema se potencia”, afirmó sobre el modelo económico de Macri. Y se refirió al Gobierno de manera dura: “Esta gente es insaciable”. “A nadie le puede gustar ver sufrimiento de los pibes”, advirtió.

“La gente la está pasando como el culo”, sintetizó.

También se refirió a Estados Unidos y al triunfo de Donald Trump. “Para mí Trump ganó porque le dio trabajo a la América profunda. No a la costa este o a la costa oeste”, manifestó.

Marcelos Figueras escribió las memorias del Indio Solari. Y además, muchas veces acompaña a Cristina en la presentación del libro de la expresidenta Sinceramente. Antes tenía su programa radial Big Bang en La Patriada y ahora lo mudó a la radio de Roberto Navarro.



MC