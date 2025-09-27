Javier Milei habló en la Feria Internacional de Turismo y dijo: "Esto recién empieza"

El presidente Javier Milei se presentó en la Feria Internacional de Turismo, en La Rural, y dio un discurso en el que repasó medidas de su gestión y destacó el potencial del sector turístico argentino. En referencia a su política económica, el mandatario aseguró que “esto recién empieza”.

"Como dije hace apenas unos días en Estados Unidos. Cuando asumimos nuestro mandato en diciembre del 2023, encontramos un paciente en estado crítico. El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales, incluso peores que los del 2000. Ante este panorama que hubiera significado la peor crisis de nuestra historia, tuvimos claro que debimos actuar rápido y con convicción", comenzó Milei su discurso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo

NG