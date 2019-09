El intendente de Tafí Viejo cruzó a Mauricio Macri por el jardín de infantes

El presidente Mauricio Macri visitó este miércoles 18 de septiembre la provincia de Tucumán. Allí inauguró un jardín de infantes que fue construido con fondos de la corrupción, incautados al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, que intentó ingresar al país con valijas con 800 mil dólares en 2007. "Logramos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos", expresó en el acto.

"Esto es el símbolo de que logremos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos. Tiene que ver con una batalla que mi querida Lilita ha dado durante tantos años contra la corrupción", sostuvo el mandatario al dar un discurso en las puertas del Espacio de Primera Infancia inaugurado en la localidad de en Tafí Viejo.

Durante el evento, Macri afirmó que en estos Espacios de Primera Infancia "se respira futuro y esperanza y le cambia la vida a muchas familias" ya que hay 205 chicos anotados. "Lo único que falta es la habilitación municipal. Me parece que el intendente está un poco remolón. Por favor intendente habilite el lugar", pidió.

La respuesta a los dichos del Presidente no tardaron en llegar, y el jefe de Municipal de Tafí Viejo, Javier Noguera salió a contestarle a través de su cuenta de Twitter y le pidió explicaciones sobre el destino del dinero de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y agregó: "La única obra de su Gobierno en mi ciudad en 4 años no tiene ese origen".

La gente que fue a apoyar al presidente cantó ¡Sí se puede! y el jefe de Estado se mostró con una actitud renovada de cara a octubre. "Este que se llama 'Estrellita de una nueva esperanza' no es el primero, ya venimos desde 2016 trabajando y construyendo estos espacios y por eso en todas las provincias hay 14 mil chicos que reciben este cuidado y atención".

En un posteo posterior, Noguera, salió a responderle al primer mandatario: "Presidente @mauriciomacri como titular de la máxima magistratura nacional debería ya saber que debo actuar conforme a derecho, como debió usted hacerlo al tomar la deuda con FMI. Deberá usted explicar no sólo eso, sino en qué invirtió los 200.000 millones de U$S deuda que tomó", escribió en la red social. Y agregó: "Curiosamente la única obra de su gobierno en mi ciudad en 4 años no tiene ese origen. Tampoco la hizo el Ejecutivo Nacional, sino una fundación de la que aún no conocemos quienes son sus integrantes, entre otras inquietantes incógnitas que deberá usted responder".

Y continuó con su descargo ante las acusaciones no sólo de Mauricio Macri sino también del diputado nacional, José Manuel Cano, quien dijo. “Electoralmente la estrategia ha sido decir que Macri no hizo nada, que la Nación no hizo nada, pero ya han pasado las elecciones, pero hay obras que son una realidad y no se las pueden negar y que dejemos estas discusiones en vano, que no tienen sentido”.

Una vez más aclaramos: la habilitación municipal no es un acto discrecional del intendente, es un acto administrativo que debe formalizarse.

Nos interesa que se habilite.

