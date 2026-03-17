Jorge Sapag presentó su libro sobre Vaca Muerta y la soberanía energética argentina

El exgobernador Jorge Augusto Sapag publicó su libro Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina, donde detalló el proceso técnico y político que permitió el desarrollo del yacimiento no convencional en la provincia de Neuquén. La obra, editada por Sidera, abordó la evolución del sitio desde sus inicios hasta su consolidación como la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, solo superada por China.



La editorial Sidera Media registró que la provincia otorgó 51 concesiones de desarrollo no convencional entre los años 2013 y 2025. Estas adjudicaciones cubrieron una superficie de 11.000 kilómetros cuadrados sobre un total de 30.000 que integran la formación. Los acuerdos implicaron un compromiso de inversión de 215.000 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la historia de una sola jurisdicción argentina.

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“Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada. Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío”, afirmó Sapag en la introducción del texto. El autor remarcó que la formación alcanzó un rol central para encauzar la economía mediante la generación de divisas y la garantía de estabilidad financiera.



El exmandatario, nacido en Zapala en 1951, analizó los obstáculos estructurales y las decisiones estratégicas que marcaron la gestión de tres gobernaciones consecutivas en territorio neuquino. El volumen subrayó que Argentina posee la cuarta reserva de petróleo no convencional a nivel global, posicionándose detrás de Rusia, Estados Unidos y el gigante asiático.

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Impacto de Vaca muerta en el mercado internacional

El libro comparó la actividad de la cuenca neuquina con la de Permian, la formación de mayor producción en Estados Unidos. La publicación sostuvo que la riqueza del subsuelo local depende de decisiones actuales para transformarse en un desarrollo económico inclusivo. Sapag enfatizó que el objetivo de su relato fue desbaratar visiones erróneas sobre la historia de la provincia.

Argentina posee la cuarta reserva de petróleo no convencional a nivel global



“Su riqueza se mostrará con plenitud si se toman las decisiones acertadas en el presente y el futuro. De estos aciertos dependerá que la riqueza derrame en desarrollo sustentable sobre Neuquén y toda la República”, sostuvo el abogado egresado de la UCA. El texto incluyó aspectos administrativos, regulatorios y comerciales vinculados a la extracción de hidrocarburos.



Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, escribió el prólogo de la obra y destacó la escala de producción alcanzada. El ejecutivo señaló que el yacimiento representa una realidad que debe construirse diariamente con esfuerzo y osadía. Bulgheroni vinculó el éxito del proyecto con los desafíos que impone la transición energética a nivel global.

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El autor examinó con minuciosidad los factores técnicos que hicieron posible la aplicación de sistemas de producción no convencionales en el país. Sapag fue el encargado de aprobar estas normativas pioneras en Neuquén, permitiendo el ingreso de tecnologías de fractura hidráulica. La narrativa evitó juicios de valor para centrarse en cifras documentadas de inversión y volumen de reservas.

La evolución de las inversiones en Neuquén

El flujo de capitales hacia la región se concentró en áreas específicas que hoy representan el motor de la matriz energética nacional. El libro describió las experiencias humanas de los trabajadores involucrados en la transformación del yacimiento. Los relatos aportaron experiencias y normas que rigieron la actividad industrial durante la última década.



“Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”, precisó Bulgheroni en su intervención escrita. El texto funcionó como un registro de la soberanía nacional y la viabilidad económica en un escenario de encrucijada energética.

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La publicación destacó que, además de Vaca Muerta, existen otros yacimientos como Los Molles que contribuyen al posicionamiento del país en el ranking mundial. El desarrollo de estas áreas permitió un cambio drástico en la balanza comercial energética de la Argentina. La obra se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales bajo el sello de la empresa ítalo-argentina Sidera.



El equipo de investigadores de la editorial integró datos de comunicación, educación y valores en la producción del contenido cultural. El enfoque se centró en la innovación y el impacto social que generó la actividad extractiva en las comunidades locales. Los datos confirmaron que la inversión comprometida hasta 2025 superó cualquier antecedente previo en materia de minería o energía.



Sapag concluyó que la intención de su obra fue compartir la historia vívida de su provincia. Los capítulos repasaron las normativas que dieron previsibilidad a las empresas operadoras en un contexto de inestabilidad nacional. La precisión técnica del libro buscó servir como guía para futuros debates sobre el desarrollo sostenible y la explotación de recursos naturales.