JxC advierte que oficialistas y libertarios “son lo mismo” y endurece su mensaje

Después de más de un año de estancamiento, Juntos por el Cambio y otras fuerzas de la oposición lograron el último miércoles retomar el debate por una nueva Ley de Alquileres y dar media sanción a un texto que atendió más a una urgencia de campaña que a una resolución de fondo del asunto en un contexto de altísima inflación.

Desde el principal interbloque de la oposición buscaron dar una lectura positiva primero al hecho de haber sido quienes motorizaron la convocatoria en la sesión del 5 de julio pasado, pero también a la obtención del quórum y lograr finalmente el voto para el dictamen de minoría.

“No se puede hablar en términos de triunfo o derrota, hemos dado una respuesta, trabajosa en medio del rechazo sistemático del oficialismo, y logramos el objetivo buscado, que es que la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido prácticamente”, dijo el jefe del bloque de la UCR Mario Negri al término de la sesión.

Con la media sanción en la mano, Juntos por el Cambio aprovechó luego los números de la votación para intentar sacar aún mayor provecho en el marco de la campaña nacional y ubicar en la misma bolsa de enemigos tanto al Frente de Todos como a los tres referentes libertarios encabezados por Javier Milei.

“Se ha formado una pareja Massa-Milei, la pareja no es Fátima Florez”, ironizó Negri, y puso al descubierto una de las miradas que va a tratar de explotar JxC en el Congreso en las próximas semanas.

Según admitieron a PERFIL desde el interbloque, es necesario ajustar algunos ejes discursivos de Juntos por el Cambio, porque el mensaje previo a las PASO quedó viejo frente a un escenario de tercios en el que Patricia Bullrich no logró sacar una clara ventaja como esperaban. Es por eso que varios de los diputados se subieron a la lectura de que el Frente de Todos y LLA son “lo mismo”.

“En la sesión de Diputados quedó claro que los extremos se tocan y son funcionales. Porque Milei y el kirchnerismo votaron en contra de nuestro dictamen. Es inentendible que no hayan querido subsanar los dos puntos más dañinos de la ley actual”, evaluó Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR y postulante a renovar su banca.

En rigor, los votos negativos de ambos sectores no tuvieron la misma motivación. El oficialismo no dio quórum y llevó su propio dictamen de mayoría que no logró los votos suficientes para su aprobación, lo que dio pie al tratamiento en el recinto del despacho de la oposición, que sí alcanzó 125 votos a favor contra 112 en contra y tres abstenciones.

De la vereda contraria, La Libertad Avanza sí estuvo en el arranque de la sesión porque fue una de las fuerzas que pidieron que se llevara adelante el debate, pero después votó en contra del dictamen porque solo estaban dispuestos a ir por la derogación.

Esta alternativa estaba prácticamente descartada porque requería del voto de los dos tercios de los presentes para lograr su aprobación, pero LLA también está en la misma lógica de campaña y tampoco aceptó negociar ninguna alternativa intermedia.

El despacho aprobado contempla regresar a contratos de dos años y una actualización de los montos por un período mínimo de cuatro meses, cláusula que generó la mayor cantidad de rechazos y que casi hace fracasar la misión opositora.

Por presión opositora, se inicia el debate en el Senado

Con el envión de la votación positiva de la sesión del pasado miércoles en Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado envió ayer una misiva dirigida a la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, para pedirle “la urgente constitución” de la Comisión de Legislación General para encaminar el tratamiento hacia la sanción definitiva de la modificación de la Ley de Alquileres.

En el texto al que tuvo acceso PERFIL y que está firmado por el jefe del interbloque Alfredo Cornejo, explica la necesidad de “abordar de manera inmediata” el tratamiento del proyecto “vinculado a la modificación del régimen de locación de inmuebles”.

En el marco de negociaciones entre oficialismo y oposición, finalmente se concretó la convocatoria a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (ya constituida) y de Legislación General para el próximo martes a las 17, en un inusual gesto de parte del Frente de Todos.

En el ámbito parlamentario surgieron las especulaciones sobre el posible condicionamiento de parte del oficialismo para “canjear” la aprobación de la ley de Alquileres por el visto bueno de la Cámara alta al pliego de la jueza Ana María Figueroa.

Por el momento, desde Juntos por el Cambio indicaron a este medio que “eso no se canjea” y remarcaron que lo único que es concreto es la convocatoria a la comisión.