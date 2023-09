Katopodis: ""Queremos discutir qué va a pasar en la Argentina si se frena el plan de obra pública"

Este miércoles por la mañana, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, encabezó un paro activo en la obra pública en contra de las propuestas de la oposición que buscan reducir o cerrar el Ministerio. La medida fue de acatamiento nacional y se extendió durante media hora, de 10 a 10:30 hs.

"Arrancamos el paro activo en la obra de renovación de la Av. Gaona, en Morón, y esto está pasando ahora en provincias de todo el país para conversar con los trabajadores y trabajadoras de lo que está en riesgo si se para la Obra Pública", anunció el funcionario vía X (ex Twitter).

Durante 30 minutos, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Organismos y empresas descentralizadas llevaron adelante asambleas de concientización con los trabajadores para hablarles sobre la necesidad de sostener la obra pública en el país de cara a las próximas elecciones.

"Nosotros estamos ejecutando un Plan de Desarrollo de Infraestructura con escuelas, universidades, rutas, acueductos y plantas de saneamiento en toda la Argentina, y la oposición dice que hay que frenarlo y eliminar la Obra Pública", remarcó Katopodis y resaltó: "Una #ArgentinaGrande es con Obra Pública, que todos los días genera laburo".

Luego, en diálogo con Télam profundizó: "Hemos decidido desde el Ministerio de Obra Pública realizar un paro activo en cada obra que se está construyendo para realizar una asamblea con los trabajadores, con el capataz de la empresa, con todos los operarios".

El Gobierno llamó a un "paro activo" de media hora para "defender la obra pública"

"Queremos discutir qué va a pasar en la Argentina si se frena el plan de obra pública, qué le va a pasar a los trabajadores y que sean ellos los que se convenzan y convenzan a sus hijos de la gravedad del asunto", amplió y afirmó: "Queremos que esta discusión entre en la cocina de cada familia, de cada trabajador".

El ministro detalló que "son 500 mil trabajadores los que hoy están participando en las obras", por lo que "va a haber asambleas y reuniones en todos lados", buscando que "cada trabajador de la construcción lleve esta preocupación a su círculo más íntimo".

"Queremos conversar con los trabajadores", reiteró en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos y manifestó: "La obra pública es pública, es de todos, estamos discutiendo qué va a pasar con la Argentina. Los laburantes son, en definitiva, los que quieren también defender sus puestos de trabajo".

"Eso de que la Argentina está rota, la de que pasado mañana nos morimos todos, yo esa no la entrego, la quiero discutir. Esta bien, hay inflación, hay pobreza, pero hay universidad, hay jóvenes que van para adelante", reconoció Katopodis.

Así, afirmó que desde el oficialismo buscan "construir más escuelas, más universidades, más hospitales" y acusó a los miembros de la oposición de creer que esas construcciones "sobran".

"Hay candidatos de la oposición que plantea eliminar la obra pública, sé que no la van a dinamitar, pero si frenar, quieren cerrar el ministerio que para nosotros es muy grave. No hay duda de que la Argentina necesita agrandarse y que no podemos perder el tren para siempre", concluyó.

Críticas por el paro activo

La medida implementada por el propio ministro de Obras Públicas no tardó en despertar críticas, siendo una de las principales la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo calificó de "barbaridad" y afirmó que "es un disparate".

"Me parece una barbaridad hacer un paro de la obra pública contra la oposición. Es menos trabajo, la obra pública genera trabajo, movilizan y son obras para generar mejores", manifestó el dirigente del PRO durante un acto vinculado a la Policía de la Ciudad y remarcó: "Es un disparate mayúsculo".

Además, en compañía de Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, y Gustavo Coria, titular de la cartera de Seguridad, reclamó también por la "inacción" de parte de la administración del actual presidente Alberto Fernández.

AS./fl