La Justicia buscó despejar el fantasma del fraude

Con el agite del posible fraude electoral sin pruebas contundentes por parte de dirigentes de La Libertad Avanza, la Cámara Nacional Electoral citó con urgencia a los representantes de las fuerzas que se disputan el balotaje. Una reunión que se realizó ayer por el mediodía, que tuvo como objetivo “preservar la convivencia democrática” y que contó con un saldo positivo.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la CNE y, según le consta a PERFIL, cumplió con el objetivo por el cual se diagramó: para que las partes en pugna entiendan la importancia de garantizar la transparencia del proceso electoral de esta jornada. No hubo chispazos a lo largo de la hora que duró el cónclave y terminó de la mejor manera.

Por parte de la Cámara, asistieron las máximas autoridades, Alberto Dalla Via, el presidente, y Santiago Corcuera, el vice. Del lado de Unión por la Patria, se dio cita Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete y una de las figuras más importantes del peronismo porteño. Mientras que del lado de La Libertad Avanza, aparecieron Santiago Caputo, el consultor de LLA, Karina Milei, hermana del diputado nacional, y Santiago Viola. Un dato sobre los representantes que responden a Milei: cada vez que fueron citados para diversas acciones en torno a los comicios, como la organización del debate presidencial, respondieron con total predisposición.

Karina, además, firmó en junio pasado un compromiso de ética digital junto con dirigentes de otras fuerzas políticas, de organizaciones civiles y de plataformas como Meta y Google para combatir la “desinformación” y las fakes news sobre elecciones en redes sociales y medios digitales, una convocatoria que fue impulsada por la CNE. No obstante, tanto Karina Milei como Viola concentraron miradas en la última semana porque, escrito mediante, instalaron la chance de que se produzcan serias irregularidades en la próxima elección, por “cambios” en el contenido de las urnas.

El texto motivó el encuentro de ayer, y que ambos representantes del frente libertario sean citados por un fiscal electoral, Ramiro González el viernes pasado. Ese día, pasó por los tribunales de Comodoro Py solamente Viola, abogado, pero

relativizó lo expuesto en el escrito y solo habló de una “presentación” para extremar cuidados al momento del traslado de urnas. Al momento de mencionar las pruebas, solo enseñó tres posteos en redes sociales en donde usuarios acusan a Gendarmería por manipulación de sufragios.

Los movimientos del letrado no fueron gratuitos en la fuerza que quiere desbancar a UxP. Primero, porque ningún miembro de peso del espacio mostró respaldo ante las acusaciones que formuló. Incluso, durante la semana, personas muy cercanas al economista no hicieron ninguna mención al tema. Segundo, porque Victoria Villarruel, la postulante a la vicepresidencia, dio su visión del tema, criticando que se involucre a una fuerza armada con la que va a tener contacto si LLA gana los comicios: la dirigente se encargará de controlar el área de seguridad.

En este contexto, la jueza María Servini pidió a los candidatos poner énfasis en la reposición de boletas: “No me vengan a hablar de fraude”. En diálogo con el portal de noticias Infobae, la magistrada expresó: “Si hay fraude tienen que hacer la denuncia”

La Junta Electoral y la falta de boletas.

La Justicia emitió un protocolo de acciones que debe tomar un presidente de mesa si no hay papeletas de una de las fuerzas.

El escrito surgió porque LLA no presentó la cantidad de boletas necesarias para cada cuarto oscuro.

Entre otros puntos, se menciona que una autoridad

de mesa debe pedirle al fiscal de la agrupación que reponga boletas. En caso de que no esté presente el fiscal, debe convocar al fiscal general.

Si ninguno de los dos responde, tiene que solicitar al delegado que provea boletas de contingencia, entre otras medidas