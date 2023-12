La llegada de Bullrich a Seguridad consolida su alianza con Milei y reactiva el sismo en el Pro

La futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, terminó de activar un sismo interno en el Pro al aceptar un cargo en el Gabinete del futuro Gobierno de Javier Milei. La novedad fue confirmada por la Oficina del Presidente Electo. Las molestias y rispideces con Mauricio Macri no tienen marcha atrás y han puesto al partido amarillo al borde de la fractura. En la semana, Bullrich había dejado trascender a través de periodistas que no se iba “someter” a Macri dando señales de autonomía y anticipando lo que vendría.

Con todo, Macri salió ayer a disimular las fisuras: “me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad”, dijo al tiempo que celebró la designación de Luis “Toto” Caputo al frente de Economía. “Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien”, dijo, maquillando designaciones que no contaban con su aprobación; por eso remarcó el “compromiso personal” de ambos.

Los dichos de Macri no dejaron de intentar capitalizar las designaciones pese a que Bullrich está convencida que los más de 6 millones de votos cosechados en las generales le pertenecen. Las rencillas provienen desde la campaña, cuando Macri fue ambiguo en los apoyos entre el libertario y ella, y escalaron cuando Macri se cortó solo negociando con Milei luego de las generales.

El tsunami comenzó a configurarse el miércoles por la noche (cuando Bullrich dijo que no se sometería), continuó el jueves por la tarde con la dirigente del PRO convocando a elecciones internas del partido para el año próximo tras reunirse con el Presidente Electo y terminó de explotar ayer con la confirmación al frente de Seguridad.

Tal como contó PERFIL, un grupo de legisladores evaluaba la junta de firmas para pedir la expulsión de Patricia en caso de que se confirmase la designación. Ante eso, fueron varias las voces cercanas a Bullrich que deslizaron desafiantes que estarían dispuestos a dejar el partido. “Nuestros votantes no nos perdonarían si no apoyamos el cambio” resumían minimizando a su vez la idea de co-gobierno. “Acá no hay nada de eso, hay dirigentes que apoyamos el cambio”, explicaron.

Con todo, la futura Ministra ya comenzó a trabajar en la conformación de su equipo de trabajo. Según trasciende, Alberto Fohrig (quien coordinó sus equipos técnicos durante la campaña) tendría un cargo clave y el diputado rosarino, Federico Angelini estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Interior.

La jugada de Bullrich generó molestias y enojos en el entorno de Macri en el que deslizan que la futura ministra de Seguridad “no contaba” con apoyo para avanzar. Por estas horas, el nombre de Martín Menem es el que suena más fuerte como titular de la Cámara baja lo que le daría una nueva derrota a Macri quien impulsó a Cristian Ritondo, el jefe del bloque del Pro.

El partido fundado por Macri quedó hecho un virtual “sálvese quien pueda” y hay dirigentes cercanos tanto a Macri como a Bullrich (tal el caso de Hernán Lombardi) que “colaboran” en el asesoramiento por la transición, y quedan abiertos a futuras designaciones pese a que desde su entorno señalan que no hay nada en firme. A esa lista se suma el ex Canciller Jorge Faurie.

La pelea Macri-Bullrich no evitó que fueran muchos los dirigentes que salieron a apoyar a la futura Ministra. “Es bueno que el Presidente electo siga consolidando su equipo y que valore gente de nuestro espacio que conoce la tarea a llevar adelante como es el caso de Patricia Bullrich”, dijo el alcalde electo, Jorge Macri, quien si bien apoyó la designación de Bullrich evitó meterse en los posicionamientos políticos del partido o de la coalición.

La futura ministra tuvo también los apoyos de dirigentes importantes como Diego Santilli o el futuro jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti. Hubo respaldos de varios legisladores. También hubo un fuerte apoyo por parte del gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien días atrás se reunió con Bullrich antes de que fuese oficial su nombramiento. También Claudio Poggi bancó la nominación de Bullrich, otro de los mandatarios electos de JxC que firmó el comunicado en el que se reclamó “gobernabilidad”.

Más allá de las heridas con las que quedó Macri, las otras voces discordantes siguen siendo la de los moderados. Horacio Rodríguez Larreta no se expresó públicamente, sin embargo toma distancia tanto de Bullrich como de Macri. “Horacio tiene intacta su vocación política, su mirada y su convicción de lo que la Argentina necesita. Eso no cambió en absoluto”, sostuvo una fuente de estrecha confianza del alcalde saliente ante este diario luego de que se conociese la noticia de la designación de Patricia.

Larreta buscará acumular políticamente por su cuenta manteniendo diálogo con los distintos partidos moderados y los legisladores referenciados en los mandatarios. En una misma sintonía estará María Eugenia Vidal, quien en su entorno repite que la sociedad los votó para ser “oposición”.

Los indicios antes de ser nominada ministra

La futura ministra, Patricia Bullrich, había dado algunos indicios de que se perfilaba como la elegida por Javier Milei para quedarse con la cartera de Seguridad.

Este viernes, temprano, había anunciado en sus redes la reunión que mantuvo con los familiares de un adolescente cordobés recientemente asesinado.

“Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia”, posteó, dejando abierta a su vez la posibilidad de discutir la baja de la imputabilidad.

El jueves mantuvo un encuentro con Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, y su futuro ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz. También se había reunido con el futuro hombre de la seguridad en la Ciudad, Waldo Wolff, un halcón que en la pasada campaña se hizo paloma y apoyó a Rodríguez Larreta.