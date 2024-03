La oposición valoró el llamado al acuerdo pero habrá condiciones para la luz verde

El Congreso volvió al centro de la escena luego del anuncio del presidente Javier Milei sobre la decisión de volver a tratar el proyecto de ley Bases y el envío de otros textos que apuntan al corazón de la “casta”, como denomina a la dirigencia política y los centros de poder burocráticos.

Pero la pregunta obligada que surgió el mismo viernes por la noche en el ámbito parlamentario es cómo retomar el tratamiento de una iniciativa que fracasó durante las sesiones extraordinarias.

De acuerdo con lo previsto, los referentes de Unión por la Patria marcaron de inmediato el rechazo, en línea con lo que mostraron durante toda la temporada de verano en la que se discutió la ley ómnibus. “Él dice que vamos a tener que firmar un acuerdo donde él ya redactó los 10 puntos, eso no es un acuerdo”, se quejó el jefe del interbloque de senadores José Mayans.

Pero tal como sucedió hasta ahora, las miradas están puestas en los denominados bloques dialoguistas, que tienen en sus manos la llave para que los libertarios puedan llegar primero al quórum y después a la aprobación de cualquier ley. El propio Milei reconoció ayer: “No tengo mayorías parlamentarias ni gobernadores, pero sé que tengo que hacer y tengo la convicción para hacerlo”. Por eso la clave vuelve a estar en eventuales aliados para llegar al número y en el mandato que impongan los gobernadores sobre sus legisladores. Si avanza el acuerdo habrá ley, si no, no.

Los radicales, por ejemplo, están transitando una etapa de fuerte ruido interno que ya se vio reflejado en las distintas votaciones en particular de la ley ómnibus. Facundo Manes, uno de los que votaron en contra en general, se mostró ayer con dirigentes de Barrios de Pie, en un foro sobre la emergencia alimentaria.

En principio, los referentes de la UCR marcaron como positivos algunos ejes expresados por Milei como la voluntad de avanzar con el proyecto de “ficha limpia”, la posibilidad de que exista libre elección sindical y el mayor control de los gastos del Estado que propone el oficialismo. Sin embargo, también marcaron el descontento porque no está en los planes el envío del Presupuesto 2024 y porque no hubo ningún mensaje a la Justicia sobre la necesidad de investigar hechos delictivos de la gestión anterior.

Puntualmente, Milei no hizo ninguna mención al Poder Judicial en su discurso de más de una hora, pese a que tiene trabada buena parte del DNU 70/2023. Por el lado del bloque Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto aclaró que de acuerdo a su mirada “un pacto implica un diálogo y no un esquema de adhesión”. No obstante, consideró como “positivo” que se haya hecho una convocatoria para “encontrar puntos de unión entre el gobierno nacional y las provincias”.

Según comentaron a PERFIL desde su entorno, Pichetto ya había tenido un anticipo de parte del oficialismo sobre lo que se venía en el discurso con la salvedad de que había una “sorpresa” que le iba a interesar al rionegrino, uno de los más dispuestos a la construcción de consensos desde el 10 de diciembre pese a no ser libertario. Lo cierto es que dentro de ese bloque hay distintos enfoques que ya alertan sobre diferencias internas al momento del debate. Esteban Paulón, del socialismo, se pronunció sobre el tema con ironía: “El 25 de mayo de 2024 son los padres”.

La Coalición Cïvica, por su parte, marcó su satisfacción por la posibilidad de retomar “ficha limpia” pero al mismo tiempo insistirán con su proyecto de nueva fórmula jubilatoria. Paula Oliveto anticipó en ese sentido que desde su espacio pedirán una sesión especial para que “de manera urgente se recompongan sus haberes”.