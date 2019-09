Lacunza sondea a los bancos para cubrir el bache que deja el FMI

por Luis Di Lorenzo

El Gobierno comenzó a estudiar opciones ante la demora del desembolso de los US$ 5.400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que debían llegar esta semana, según el cronograma del acuerdo de stand by firmado con la Argentina.

Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, viajará a Washington a partir del 25 de este mes para reunirse con los representantes del FMI para intentar destrabar el préstamo, y buscar alternativas.

En caso de que eso falle, comenzaron los contactos con algunos ejecutivos de grandes bancos de inversión con el objetivo de analizar la reestructuración de los vencimientos de deuda ya anunciada y, a la vez, estudiar opciones para el reemplazo del desembolso del FMI.

Hasta ahora no hay nada concreto, según admiten en el Gobierno, pero se mencionó la posibilidad de algún crédito puente en caso de que el desembolso del FMI se demore hasta diciembre o más.

“No hay nada concreto; hasta ahora fue un mero contacto, nada más”, comentaron en el Gobierno tratando de evitar definiciones sobre este tema.

Cuando recién había asumido, había apelado a bancos como HSBC, JP Morgan y Santander para que respalden las reservas. Eran otros tiempos y otra expectativa, recuerdan, pero podrían repetir esa búsqueda.

Cuentas. Pese al anuncio del reperfilamiento, los vencimientos previstos y los compromisos de gasto, además de las medidas de alivio anunciadas en las últimas semanas generan una necesidad financiera de alrededor de US$ 6 mil millones de dólares hasta fin de año. De allí la necesidad de contar con los US$ 5.400 millones que debía desembolsar el FMI esta semana, a los que deberían sumarse otros US$ 1.000 en diciembre.

Lacunza tiene previsto reunirse con el titular para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en Washington, sede del organismo. En ese mismo viaje podría acercarse también a Wall Street, donde habrá una serie de reuniones financieras de las que participará, entre otros, el director provisorio del Fondo, David Lipton. Sin embargo, en Hacienda no dieron precisiones sobre si el viaje a Estados Unidos del ministro incluirá una parada en Nueva York.

El vocero del FMI, Gerry Rice, en una conferencia de prensa realizada en Washington el último jueves no dio ninguna respuesta al desembolso pendiente para la Argentina por 5.400 millones de dólares, aunque confirmó que la visita de Lacunza se enmarca en la continuidad del programa con el organismo. Rice, sin embargo, reconoció que “las complejas condiciones del mercado y la incertidumbre política en el futuro hacen que la situación sea aún más difícil”.

Lipton es clave para el desembolso. Es el hombre de Estados Unidos dentro del FMI. La semana pasada, el presidente Mauricio Macri habló con su par estadounidense, Donald Trump, pero no logró destrabar el giro.

“Vamos a agotar todas las instancias ante el FMI para que llegue”, agregaron en el Gobierno.