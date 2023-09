Los trabajadores informales, en la cuerda floja

Los salarios del sector privado no registrado crecieron de 89,5% de manera interanual en julio y 50,9% en los primeros siete meses del año, según los datos del Indec publicados esta semana.

Para ese mes, la pérdida de los sueldos contra la inflación anual era superior a los 20 puntos, ya que se ubicaba en 113,4%. Sin embargo, la mayoría de las medidas anunciadas en los últimos días por el Gobierno no abarcaba a este sector y, según economistas afirmaron a PERFIL, podrían ser inflacionarias.

“Salvo el bono de los trabajadores informales que aparentemente va a venir financiado con un adelanto de impuestos, el resto de las medidas no queda claro cómo se van a financiar”, explicó a PERFIL el economista Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos.

Ayer Economía difundió su medición semanal y arrojó una suba de 1,7% en la tercera semana de septiembre. Había comenzado en 2,1% y luego siguió el 2%. Para el viceministro Gabriel Rubinstein, es “alta, pero en franco descenso”. La proyección contrasta con algunas consultoras privadas que anticipan un nuevo mes con dos dígitos de inflación, como Libertad y Progreso, que la calculó en 11%.

El resto de las iniciativas, “como no tienen una fuente de financiación muy explícita, tarde o temprano van a terminar en emisión monetaria”, agregó.

Esta semana el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, anunció un refuerzo para trabajadores informales de $ 94 mil, que se pagará en dos cuotas de $ 47 mil entre octubre y noviembre. Se trata de una medida que busca sostener el consumo y recomponer el valor de los salarios, golpeados por una inflación que para agosto fue del 12,4%.

Para acceder a esta suma, que se pagará a personas de entre 18 y 64 años de edad, deben cumplirse ciertos requisitos: entre ellos, no poseer ingresos en el mercado formal de trabajo o algún tipo de asistencia social o prestación estatal. Pero, además, Anses realizará una evaluación sobre el grado de vulnerabilidad de la persona solicitante. Allí se tendrán en cuenta condiciones como no contar con una cobertura de salud, compras acumuladas en tarjetas de crédito que superen los $ 120 mil entre junio y julio, consumos superiores a $ 90 mil en billeteras virtuales, operaciones con moneda extranjera en los últimos seis meses, tener plazos fijos o bienes registrados como vehículos u otros inmuebles. También se tomará en cuenta la situación económica del entorno familiar.

Desde el Gobierno estiman que entre 2,5 y 2,8 millones de personas accederán a este beneficio, un número similar a las que, según los datos del Indec conocidos esta semana, no acceden a la Canasta Básica Alimentaria.

De acuerdo con el último informe, 2,7 millones de argentinos se encuentran en la indigencia, lo que se corresponde con el 9,3% del total de la población del país.

Pero, si bien el sector de trabajadores informales fue el que más perdió contra la inflación, las medidas anunciadas durante las últimas semanas por el ministro de Economía no comprenden, en su mayoría, a quienes se encuentran dentro de este grupo.

La última Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA reveló además que solamente el 40,3% de la población económicamente activa logró obtener, para fines de 2022, un empleo pleno de derechos.

Para cobrar el refuerzo los beneficiarios tienen que contar con una cuenta bancaria y tarjeta de débito, una condición que hasta ahora impidió que más de 2 millones de ciudadanos pudieran acceder a otras iniciativas.

Una de ellas es la devolución del IVA en las compras, ya que para contar con el reintegro deben realizarse a través de pagos con cuentas vinculadas a una entidad bancaria.

Hasta ahora, de esta medida en particular, los trabajadores informales quedaban afuera y podrían, a la par, ser los más perjudicados si las condiciones empeoran precisamente por la aplicación de este y otros anuncios. “Bajar impuestos sin bajar ningún gasto es inconsistente, podría generar más inflación si esto después es financiado por el BCRA con más emisión”, explicó a PERFIL el economista Orlando Ferreres.

En el mismo sentido, Salvador Vitelli agregó que “el problema radica en la monetización del déficit, que deriva en una mayor inflación en un escenario en el que la demanda de dinero no para de caer”. Para el economista, y en el corto plazo, “debemos atacar el déficit y sanear las cuentas públicas, no empeorarlas aún más”. También advirtió que, dentro de la devolución del IVA, hay bienes que no están gravados por este impuesto, como la leche, por lo cual más que una devolución se trataría de un reintegro en la cuenta de los consumidores.

“Está bien reducir impuestos, pero no financiar el faltante bajo emisión”, concluyó.

Para Tiscornia, las medidas probablemente terminen repercutiendo en la presión sobre los tipos de cambio: “Se está viendo estos días que los dólares financieros suben más y eso de por sí ya te genera más inflación”.

En este contexto, los sectores más vulnerables son los que más vienen perdiendo con la suba de precios. El Indec informó que, respecto al mismo semestre de 2022, el primer semestre de 2023 registró un aumento del 1,2% en la indigencia, una población que sería la destinataria del pago de 47 mil pesos para octubre y noviembre.

Anses amplía horario para gestionar el bono

Ayer Anses extendió el horario para que los trabajadores informales puedan gestionar el pago de un bono por $ 94 mil.

Según dispuso el organismo, quienes busquen inscribirse para obtener el beneficio podrán hacerlo todos los días de 14 a 24 a través de la web www.anses.gov.ar o de la aplicación Mi Anses.

Las condiciones para acceder a este refuerzo de ingresos son: ser trabajadores informales de entre 18 y 64 años, no contar con ingresos registrados ni ser titular de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Además, en el caso de tener entre 18 y 24 años y no tener hijos a cargo o cónyuge, se evaluará la situación económica y social del grupo familiar.

El refuerzo consiste en una suma mensual de 47 mil pesos a cobrar en octubre y noviembre, que se deposita en la cuenta bancaria.

Además, hoy sábado estarán abiertas más de 300 oficinas del organismo en todo el país, en su horario habitual de 8 a 14, para validar los códigos de acceso a créditos Anses para trabajadores en relación de dependencia, atender turnos de créditos para jubilados y pensionados y responder consultas e inquietudes sobre el refuerzo.

De esta manera, quienes cumplan los requisitos para solicitarlo pueden hacerlo exclusivamente a través de la web del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses.

Para hacer el trámite, es necesario contar con datos de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí se elige la opción “Refuerzo para trabajadores informales”.

Si el refuerzo fue aprobado, la fecha de cobro va a aparecer en anses.gob.ar.

El calendario de pagos comenzará a partir del 9/10.

Para realizarlo hay que tener número de CBU.

De no contar con uno se puede tramitar de manera gratuita antes de iniciar la solicitud.