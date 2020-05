Mario Negri y Fernando Iglesias escracharon por Twitter a un diputado de la oposición

Los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri y Fernando Iglesias, utilizaron las redes sociales para exponer a sus pares de la oposición -pertenecientes al bloque de Consenso Federal- por su rol en el tratamiento del decreto que permitió otorgarle "superpoderes" al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Enojado por el 'escrache', el mendocino José Luis Ramón respondió: "No vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido".

"Lamentamos que parte de la oposición que la semana pasada criticó el DNU de los superpoderes para el jefe de Gabinete, hoy haya impedido la moción de Juntos por el Cambio para que se rechace en el recinto", lanzó el radical Negri en su cuenta de Twitter acompañado con la lista de diputados que no apoyaron la presentación.

Lamentamos que parte de la oposición que la semana pasada criticó el DNU de los #superpoderes para el Jefe de Gabinete, hoy haya impedido la moción de @juntoscambioar para que se rechace en el recinto. pic.twitter.com/uCzTekY2vw — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 21, 2020

También se sumó Iglesias al apuntar directamente contra Ramón: "Presenta proyecto y después le vota en contra. Impresionante. Caballero, estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otros". La discusión se inició por el rechazo a la modificación por decreto del artículo 37 de la ley que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. En el marco de la pandemia, el presidente Alberto Fernández le otorgó a Cafiero el poder de hacer cambios sobre el presupuesto, que antes le pertenecía al Congreso. Al conocerse la noticia, Ramón fue uno de los que presentó un proyecto para derogar ese DNU.

Presenta proyecto y después le vota en contra. Impresionante.

Caballero, estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otros.@JoseLuisRamonOk pic.twitter.com/kNhSlhxhN6 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 21, 2020

"Desde el bloque no vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido, bloque e interbloque", se defendió Ramón, y desató gritos de ironía de los diputados de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto, a algunas bancas de distancia. Además, aclaró que "lo que se estaba votando tiene que ver con si se iba a tratar un proyecto o no, y votamos en contra. Pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter, pero las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en este recinto".

En ese marco, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, le contestó a Ramón: "Me parece muy bien. Esperemos que nos acompañe en la sesión especial. No queremos llevarlo de las narices: solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en Labor Parlamentaria, lo que dijo en su proyecto, lo cumpla. No lo vamos a llevar de las narices, pero vengan con nosotros a la sesión especial así derogamos el DNU".

DR/FeL