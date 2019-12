Confirmado en el Boletín Oficial: Macri usará por primera vez la cadena nacional

Noticias Relacionadas Macri define si usa la cadena nacional para mostrar la herencia

A cinco días de dejar Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri difundirá este jueves 5 de diciembre un mensaje a los argentinos en el que hará un balance de sus cuatro años de gobierno, y que se trasmitirá por cadena nacional, lo que será la primera de toda su gestión. El anuncio fue confirmado con un decreto publicado en el Boletín Oficial, que argumenta que "la rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema representativo y republicano".

Luego de un fuerte hermetismo acerca de si finalmente se usará la cadena nacional por única vez o sólo se utilizarán las redes sociales, se supo que el mensaje del Presidente se emitirá cerca de las 20:00 en toda la red de televisión y radio argentina, según trascendió. Todo indica que el discurso del mandatario se emitiría grabado previamente y se extendería por más de media hora.

El mandatario saliente buscará destacar lo que considera sus logros en áreas como Seguridad y Obras Públicas, y no se descartaba que deslice alguna autocrítica, en especial en lo que refiere a la gestión de la Economía. Precisamente, ése es el área en el que muchos miembros del oficialismo creen que no se registraron resultados positivos y que explican en buena medida los motivos por los que el líder del PRO no logró su reelección.

Según destaca el decreto (815/2019) publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Mauricio Macri "ha realizado importantes acciones en pos de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, destacándose las políticas en materia de transparencia activa, solicitudes".

El decreto presidencial Además, recuerda que "la democracia implica la posibilidad real de alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo" y señala que dicha alternancia "trae aparejado un proceso de traspaso, que constituye un contexto oportuno para la rendición de cuentas de los CUATRO (4) años de gestión, revistiendo especial trascendencia institucional".

La novedad sería el posible uso de la cadena nacional, que Macri no utilizó nunca en su gestión, como forma de diferenciarse de su antecesora, Cristina Kirchner, quien -especialmente en su segundo mandato- llegó a utilizar esta herramienta masiva de medios de comunicación cuatro veces por semana para difundir sus discursos. De todas maneras, el mensaje de Macri será grabado con anticipación, ya que el presidente este jueves estará en la ciudad brasileña de Rio Grande do Sul, donde participará de su última cumbre del Mercosur.

