Milei respaldó la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y pidió “salir de la agenda woke”

El presidente Javier Milei expresó un fuerte respaldo a la candidatura del argentino Rafael Grossi para conducir la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y afirmó que su eventual elección sería clave para modificar el perfil actual del organismo internacional. “Hay que salir de la agenda woke”, sostuvo el mandatario al referirse al rumbo que, según él, tomó la ONU en los últimos años.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con CNN en español, difundida este viernes, en la que Milei abordó distintos temas de política internacional, entre ellos la postulación de Grossi como secretario general para el período 2027-2031. El diplomático argentino es desde 2019 titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad vinculada al sistema de Naciones Unidas.

Críticas al rumbo de la ONU y alineamiento geopolítico

Durante la entrevista, Milei sostuvo que Grossi cuenta con una propuesta concreta para reformar el organismo multilateral. En ese sentido, cuestionó las principales iniciativas impulsadas por la ONU en las últimas décadas y consideró que fracasaron en sus objetivos.

Según el Presidente, la organización debería “volver a su mandato original”, centrado en la prevención de conflictos y la mejora de las relaciones entre los Estados, y dejar de promover agendas que, a su criterio, terminan perjudicando a los países miembros.

Milei también remarcó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, y adelantó que espera que tanto Donald Trump como el primer ministro Benjamin Netanyahu respalden la candidatura de Grossi. Consultado sobre el peso de las potencias en la elección del secretario general, el mandatario se mostró confiado en el apoyo de Washington, aunque fue más cauto respecto a la posición de China y Francia.

La postulación de Grossi fue elevada formalmente por la Argentina y recibió en las últimas semanas el respaldo público del canciller Pablo Quirno, al que ahora se sumó el apoyo explícito del Presidente. Las elecciones para definir al nuevo secretario general de la ONU están previstas para mediados de 2026.

Grossi es una figura con amplia trayectoria en el ámbito diplomático y nuclear, y su gestión al frente del OIEA le dio proyección internacional en un contexto marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.

Relación con China y diferencias regionales

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la relación con China y confirmó que se encuentra planificando una visita oficial a ese país. Destacó el vínculo comercial con Beijing y subrayó que la Argentina mantiene una política de apertura económica, más allá de sus alineamientos estratégicos en el plano geopolítico.

En contraste, volvió a marcar distancias con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente por las diferencias en torno a Venezuela y al llamado “socialismo del siglo XXI”. Milei afirmó que trabaja en la conformación de un bloque regional basado en las “ideas de la libertad” y en oposición tanto al socialismo como a la agenda woke.

Hacia el final del reportaje, el Presidente también respondió sobre cuestionamientos de la oposición vinculados al caso de la criptomoneda $Libra. Milei aseguró que no existió estafa y que el episodio fue utilizado con fines políticos, al tiempo que afirmó que la situación ya fue aclarada en Estados Unidos.

Con este pronunciamiento, el mandatario argentino dejó en claro que la candidatura de Grossi a la ONU forma parte de una estrategia política y diplomática más amplia, alineada con su visión sobre el rol de los organismos internacionales y el posicionamiento global de la Argentina.

