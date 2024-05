"No necesito una Corte adicta": Javier Milei volvió a defender la postulación de Lijo para el máximo tribunal

El presidente Javier Milei defendió una vez más la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema. Asegurando que sabe "cómo funciona el sistema de la Justicia en Argentina y, si queremos hacer una reforma, hay que poner a alguien que sepa”. En una entrevista el mandatario lanzó: “No necesito una Corte adicta”. Además, adelantó que mandará un “paquete anticasta” al Congreso, probablemente después de la firma del Pacto de Mayo.

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, sumó el libertario. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar de algo. Por eso puedo ir al hueso, soy un tipo que está limpio. Necesito volver a los valores de Alberdi. Abrazarnos a rajatabla a la Constitución Nacional”, dijo Milei en El Observador, radio de Luis Majul.

“Hay una ventaja relativa que tiene Lijo, y es que sabe cómo funciona el sistema de la Justicia en la Argentina y, si queremos hacer una reforma, hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, agregó. Asimismo, se comprometió a que “si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”.

Milei también habló sobre la aprobación en Diputados de la ley de Bases y aventuró: “Si tomamos lo que salió ayer, es cinco veces la reforma de Menem”. “A eso le tenés que sumar el DNU. En cuatro meses habremos metido más de 700 reformas estructurales”, celebró el presidente y se desligó de la economía interna del país: “La realidad es que si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultados fiscales, lo tienen las provincias”, afirmó.

“Si no puedo meter las reformas ahora, las meto en 2025”, resolvió Milei y aprovechó para agradecer el apoyo absoluto de los diputados del PRO: “Se comportan de una manera casi espartana, es impresionante la forma en la que acompañan. Algunos de los discursos me sorprendieron gratamente”, reveló. Sobre Silvia Lospennato, exaliada de Horacio Rodríguez Larreta, comentó: “Es una máquina de trabajar, lo vi en la Cámara. No levanto un elogio porque sí. Están hombro con hombro con nosotros empujando esto de una manera… Cómo no se lo vas a reconocer”.

"¿Quién metió preso a Boudou?": Milei a favor de Ariel Lijo

Javier Milei el último domingo defendió la postulación de Lijo y aseguró que aspira a que el Máximo Tribunal respete las ideas de la Constitución y esté “alineada con sus valores”. Al respecto, se refirió al accionar del magistrado en la detención del exvicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. "¿Quién metió preso a Boudou?", preguntó de manera irónica el jefe de Estado tras ser consultado sobre el tema en una entrevista por radio Rivadavia.

Además, consideró que "la realidad es que cuando usted entra en detalles puristas puede encontrarle cosas a todo el mundo", por lo cual "hay que evaluarlo en el contexto en el que uno está". En ese sentido, explicó que la postulación de Lijo se trata de "una estrategia para tener una Corte que tenga un formato que respete más la Constitución, una Corte alineada con la Constitución, que es una constitución liberal".

Luego aseguró que "la expectativa" es que pasen tanto el magistrado como el abogado constitucionalista y catedrático Manuel José García-Mansilla, ambos propuestos por el presidente. "Lo que necesito es una Corte que sea alineada a los valores de la libertad", subrayó. "Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial. Tenemos que darle libertad, pero no tenemos que entrometernos", expresó Milei.

Para Milei, "ya se está viendo un rebote" de la economía y el FMI está asombrado: "No lo pueden creer"

El jefe de Estado señaló que durante la campaña "fue agredido" por no expresarse "sobre cosas que tenía que hacer la Justicia". Sumado a esto, respaldó a Eduardo Casal al frente de la Procuración General del Tesoro y dio a entender que seguirá en su cargo. Al respecto, sostuvo que "hace un buen trabajo" y planteó que "tocar lo que funciona parece un poco complejo".

La Coalición Cívica anunció que presentará una impugnación al pliego de Lijo: “A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”, explicaron en el comunicado.

También se manifestaron en contra de la nominación el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina y hubo manifestaciones en contra de la candidatura por parte de miembros de Juntos por el Cambio, como María Eugenia Talerico y el diputado Fernando Iglesias.

