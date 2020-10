Nodio | Cruces con fuertes acusaciones entre Waldo Wolff, Miriam Lewin y Gabriela Cerruti

La Defensora del Público de Comunicación Audiovisual de la Nación, Miriam Lewin, expuso ante la Comisión Bicametal del Congreso acerca de la iniciativa para la creación del "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales" (NODIO), que la funcionaria defendió durante su presentación en el Congreso.

En el transcurso de dicho encuentro que se realizó por Zoom, el diputado Waldo Wolff (PRO) mantuvo fuertes cruces con la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y la presidenta de la comisión Gabriela Cerruti.



El legislador había presentado una denuncia que la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti rechazó días atrás el pedido del fiscal Carlos Stornelli para dictar una medida cautelar contra la implementación del Observatorio, a raíz de una denuncia de Wolff y sus pares Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, entre otros.

Juntos por el Cambio pidió a Miriam Lewin "disolver" Nodio

La actitud de Wolff fue criticada por la presidenta de la Comisión Bicameral, Gabriela Cerruti quien señaló: "Me apena que un miembro de la comisión, antes de plantear una discusión sobre el organismo que funciona en el ámbito de la comisión, haya ido a la Justicia a plantear una causa penal para perseguir a la titular de la Defensoría".

El diputado del Pro, que además preside la Comisión de Libertad de Expresión, se defendió: "Yo creo en las instituciones. No creo que ir a la Justicia sea una persecución. Persecución es tirar piedras al Congreso".



"La Justicia es lo que hemos inventado en las civilizaciones para dirimir nuestras diferencias", aseguró, y recordó que él mismo se "autodenunció" en la Justicia Penal por una acusación del diputado provincial Jorge D’Onofrio acerca de la difusión del celular de Sergio Massa.



En tanto, Wolff le preguntó a Lewin si el Observatorio NODIO "se va a expresar sobre las fake news que vienen desde sectores oficiales, desde actores de la comunicación vinculados al oficialismo", y también preguntó qué pasaría con los medios que difundieron que él era un "agente del Mossad" y de "los fondos buitre".

A lo que Miriam Lewin respondió: "En la Defensoría no estamos a favor de censurar, prohibir, sancionar, multar ni encarcelar. Además está fuera de las competencias de la Defensoría", contestó la periodista".



Wolff pidió la palabra y expresó: "Yo también he perdido familiares en la guerra. Mis padres son sobrevivientes del Holocausto. ¿Y sabe qué? Yo no soy ninguna víctima. Me solidarizo con usted. Yo no he publicado jamás una foto de ese tenor y repudio a quien lo haya hecho".



"Yo fui procesado por traición a la Patria por el gobierno kirchnerista por el mismo motivo que mis abuelos se escaparon de Alemania: por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. Y no me victimizo: fui a la Justicia y me presenté", dijo.

