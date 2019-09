¿Olvido o error del sistema?: 15 legisladores bonaerenses no presentaron sus DD.JJ.

El 31 de agosto venció el plazo para la presentación de la declaración jurada de los diputados de la provincia de Buenos Aires. Los datos fueron difundidos este martes 3 de septiembre, pero del total de 92 legisladores, 15 no publicaron la información en el sitio web oficial de la Cámara Baja.

Según pudo constatar PERFIL, hasta el mediodía de este miércoles no contaban con la presentación nueve integrantes del frente de Juntos por el Cambio, dos del PJ, tres del Frente Renovador y otros tres de bloques minoritarios. Se trata de Anahí Bilbao, Jorge Mancini, Fernando Pérez, Roberto Rago, Néstor Resico, Guillermo Sánchez Sterli, María Elena Torresi, Marisol Merquel, Carlos Urquiaga, Ricardo Lissalde, Blanca Cantero, José Ottavis, Fabrio Britos, Guillermo Kane y Patricia Cubría.

De acuerdo a una nota publicada en el sitio La Política Online, varios diputados esgrimieron que la campaña electoral "les impidió completar el trámite" y que hasta pidieron una prórroga que habría sido desestimada por la Cámara. Los legisladores consultados por PERFIL argumentaron que las declaraciones fueron presentadas "en tiempo y forma", aunque hubo "errores administrativos" y hasta de carga de la información.

Dujovne aumentó un 80% su patrimonio y parte de su dinero sigue fuera del país

"Es totalmente erróneo. El viernes vencía el plazo para entregar nuestra declaración jurada y yo la entregué online, pero no sé porqué figuró como que no la había presentado. Estamos terminando unos detalles para llevarla en papel. Me sorprendí. Entregamos en tiempo y forma. No sé si habremos tenido algún error al mandarla. De ningún modo me niego a dar (mi declaración)", expresó a este portal Anahí Silvina Bilbao.

Fuentes de la oficina de Guillermo Manuel Sanchez Sterli también aseguraron a PERFIL que "presentó" hace meses su declaración en la AFIP y que esto se replicó en la Cámara. "Tenemos entendido que lo que nos faltó fue la firma de él en persona, pero en el sistema está cargada. Inclusive, ayer regularizamos la situación. Se cumplió con el acto administrativo. No hay ninguna cuestión de que el diputado quiera esconder algo", agregó uno de sus colaboradores.

Intendentes del PJ le reclamaron a Vidal que declare la emergencia alimentaria

Por su cuenta, el secretario privado Roberto Rago dijo que "su última declaración jurada fue ingresada en tiempo y forma el mes pasado por la contadora", aunque "quizá no fue impactada". "El año pasado fue el primero o el segundo que declaró todo lo que tiene. Tiene en todo el trabajo de su vida en blanco", afirmó Víctor Aníbal Lagonegro.

Según pudo saber este medio, el sistema de carga de la información del patrimonio de los legisladores de la provincia de Buenos Aires funciona dentro de la intranet de la Cámara. En la página, el usuario tiene espacio titulado "declaración jurada" donde se cargan - sin constatación de la AFIP- los datos tras un blanqueo de clave. El sistema pide que, además, la información sea impresa y llevada a la oficina de Personal.

AB/MC