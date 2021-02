Pablo Humberto González es primo y ahijado del ex ministro de Salud, Ginés González García, quien tuvo que renunciar tras el escándalo surgido por el “Vacunatorio Vip” que funcionó en su cartera y por el que se inoculó a personas contra el coronavirus que no tenían prioridad. Su familiar le defendió al asegurar que no era el funcionario de más rango con conocimiento de lo que sucedía en la cartera.

El caso del “Vacunatorio Vip” acumula denuncias y procedimientos en la Justicia. Ayer miércoles 24 de febrero se produjo un allanamiento al hospital San Felipe de la localidad de San Nicolás para obtener el listado digital de las personas que recibieron la inoculación, entre ellas González.

Si bien reconoció que su padrino “se mandó un cagadón” y que “está bien que lo echen”, González aseguró que la responsabilidad final no era la del ex ministro: “No me vengan con que Ginés era el único que sabía algo. Nunca cortan la cabeza de arriba de todo, son las reglas de la política”, aseveró al ser entrevistado en Radio Rivadavia por Eduardo Feinmann.

La sucesora de Ginés, Carla Vizzotti, negó haber estado enterada del funcionamiento de ese Vacunatorio Vip, pero tras el escándalo anunció el lanzamiento de un plan de monitoreo de administración de las inoculaciones. "Esto fue una situación puntual y fue un grupo muy reducido de personas", explicó la funcinaria sobre la polémica cuando asumió al frente de la cartrera de Salud.

El hombre, que detalló que Ginés es su primo hermano y el mayor del clan, mientras que él es el más chico, explicó que él se contagió de coronavirus: "Yo tuve Covid y la pasé muy mal, estuve a punto de morirme".

La polémica por su vacunación

El hombre de 57 años fue uno de los que recibió la Sputnik V en la localidad bonaerense. Según relató en varios medios de comunicación, no usó sus influencias para acceder a la inmunización: se anotó el 9 de enero para recibir la vacuna y lo convocaron para el 13, cuando recibió la primera de las dos dosis. Su esposa, de 48, también fue inoculada.

“Llamen a los directores del hospital por qué me llamaron. Yo soy primo hermano de Ginés González García. Se debe estar enterando ahora que estoy vacunado. No tengo nada que ver con lo que está pasando”, confesó en diálogo con A24. En esa línea, negó haber usado sus influencias en el nosocomio local para tener prioridad: “De ninguna manera pedí que me inocularan”.

"Ginés se mandó un cagadón grande como una casa, no correspondía lo que hizo. Tampoco soy Zannini, que se puso personal de salud", expresó.

En la provincia de Buenos Aires el otorgamiento de turnos para recibir la vacuna contra el coronavirus se lleva a cabo a través del sitio web que se lanzó el Gobierno de Axel Kicillof. Luego, es el hospital o centro de inmunización el encargado de corroborar que los datos de la persona convocada sean los correctos y se ajusten a la escala prioritaria que se estableció desde Nación.

