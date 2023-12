Este domingo Javier Milei asumió como Presidente y brindó su primer discurso como mandatario en las escalinatas del Congreso, frente a sus militantes y no ante la Asamblea Legislativa, como se ha hecho históricamente. Durante su alocución, el libertario repitió una serie de palabras entre las que se destacaron “país”, “libertad” y “argentinos”.

A lo largo de los 35 minutos, Milei tomó la palabra en un escenario ubicado frente a la plaza del Congreso, donde se encontraba acompañado por los jefes de estado que vinieron a presenciar el traspaso del gobierno argentino. Allí, el nuevo Presidente pudo leer su discurso frente a un atril decorado con el escudo nacional.

De acuerdo con el análisis realizado por PERFIL, la palabra más utilizada por Javier Milei fue “país”, con un total de 25 repeticiones. Esta palabra la acuñó reiteradas veces para poder describir el estado actual en el que se encuentra la Argentina según sus consideraciones socio-económicas.

El segundo término en cantidad de repeticiones fue “libertad”, mencionada 20 veces por el mandatario y en sintonía con su narrativa libertaria. En esta misma línea, el cierre fue realizado con su característico “viva la libertad, carajo”, de la misma forma en la que firmó el libro del Congreso de la Nación.

Fuente: Elaboración propia en base a transcripción del discurso. Palabras repetidas 3 veces o más.

Asimismo, también volvió a recitar la liturgia libertaria con la definición que realizó Alberto Benegas Lynch (hijo) sobre el liberalismo: “Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

En tercer lugar se encuentra la palabra “argentinos”, que fue utilizada 13 veces en el primer discurso del Presidente. Al igual que con “país”, Milei repitió esta palabra para referirse a la situación en la que vive la población argentina. Anteriormente, el libertario había mencionado en reiteradas ocasiones que iba a gobernar para los “Argentinos de bien”.

En conversación con PERFIL, el especialista en comunicación política y director de la consultora PMD, Javier Pianta, analizó lo dicho por Milei y señaló que "no fue típico" durante su alocución. "No utilizó demasiadas menciones abstractas tradicionales, que suelen utilizarse en discursos de asunción (esperanza, patriotismo, grandeza). Desarrolló la idea de que no hay otra opción para salvar al país que hacer lo que él dice, lo cual es toda una definición política", comentó.

“Inflación”, “ajuste” y “deuda”: los términos económicos más repetidos por Milei

En concordancia con una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, el término económico más repetido por Javier Milei durante su primer discurso como Presidente fue “inflación”, con un total de 10 repeticiones.

Esta palabra fue acuñada por el libertario para criticar la anterior gestión de Gobierno y mencionar las perspectivas para el futuro. “Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente, no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación”, resaltó Milei.

"No hay plata" y "la situación empeorará": el discurso completo de Milei

A su vez, comparó el estado actual de la economía con el ‘Rodrigazo’ de 1975 e insistió en que los pasivos remunerados del Banco Central ocasionarían un exabrupto en los precios. “Es peor que la había antes de la hiperinflación de Alfonsín, se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y llevar a la inflación al 15.000%”, alertó.

Milei indicó que el Gobierno saliente deja "una inflación plantada del 15.000% anual. Este número que parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo entre el 20 y 40% mensual según estimaciones privadas entre diciembre y febrero”.

El segundo término económico más utilizado por el nuevo Presidente fue “ajuste”, mencionado un total de 7 veces. Esta palabra es frecuentemente acuñada por Milei para hacer referencia a cómo será su política económica de cara a la “herencia” -otra palabra mencionada 7 veces- que deja la anterior gestión.

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros…la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”, dijo el economista durante su discurso.

Javier Milei: "No hay alternativa al shock ni hay alternativa al ajuste"

En este sentido, otro término utilizado 7 veces por Milei durante su alocución fue “deuda”. De esta manera, el mandatario mencionó las cifras de uno de los mayores problemas que acechan a la Argentina en materia económica, el endeudamiento.

“La deuda por importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales”, detalló Milei.

Según el analista Pianta, el libertario "utilizó una retórica persuasiva para enfatizar la gravedad de la situación heredada, resaltando la necesidad de un cambio urgente y radical". Y agregó en comunicación con PERFIL: "Se apoyó en datos económicos detallados para respaldar sus argumentos y proyectar una imagen de una situación crítica que requiere medidas drásticas".

“Estado”, “mundo” y “política”: otras palabras frecuentes en el discurso de Milei

En referencia a la utilización de los recursos públicos, Javier Milei reiteró la palabra “estado” 8 veces, convirtiéndola en una de las diez principales de su discurso. Entre los distintos usos que le dio, señaló el ajuste fiscal que recaerá sobre él y la “ineficiencia” que tiene actualmente.

“Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga”, señaló enfatizando su postura de un sistema público poco interventor.

Cuáles son los anuncios económicos que hizo Javier Milei durante su discurso

Asimismo, otras dos palabras que acuñó durante su alocución fueron “mundo” y “política”, cada una con 7 repeticiones. El primer término lo utilizó para comparar las medidas del Gobierno anterior con las de otros países y en la misma línea que había mantenido anteriormente de “abrirse al exterior”.

Por su parte, mencionó la palabra “política” para criticar a quienes gobernaron el país en el pasado. "Durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos”, enfatizó Milei.

En este sentido, Javier Pianta mencionó que el objetivo del libertario al posicionarse contra la "política". "El discurso intentó marcar un punto de quiebre en la historia argentina, enfocándose en cambiar un modelo político y económico percibido como fracasado. Milei propuso una visión de reconstrucción, paz y prosperidad, apelando a la necesidad de un liderazgo fuerte", señaló el especialista.

Las 20 palabras más utilizadas por Milei en su primer discurso como Presidente

País (25) Libertad (20) Argentinos (13) Argentina (13) Millones (12) Inflación (10) Estado (8) Mundo (7) Política (7) Vida (7) Herencia (7) Gobierno (7) Tiempo (7) Ajuste (7) Deuda (7) Historia (6) Ideas (6) Modelo (6) Pobreza (6) Social (6)

*Extracción, procesamiento y visualización de datos por Gonzalo Martínez.