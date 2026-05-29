Ritondo apuró a Adorni por la declaración jurada: "La tiene que presentar"

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se refirió este jueves a la situación de la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo apuró al señalar que “la tiene que presentar”, en medio del escándalo y la investigación por las propiedades del exvocero presidencial.

El legislador remarcó que el pedido ya no depende únicamente de la voluntad del funcionario, sino que fue impulsado desde el propio Poder Ejecutivo. “La pidió el Presidente, la anunció el Presidente, ya no es una palabra de él, lo puso el Presidente al anunciarlo”, afirmó Ritondo en dialogo con A24, al tiempo que vinculó la presentación con un compromiso institucional asumido por el Gobierno.

Cristian Ritondo acusó al Gobierno de romper un acuerdo: “Cuando uno le miente a otro, pierde la confianza”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, señaló que, si bien existe un plazo formal para cumplir con la obligación que se extiende hasta el 31 de julio, sería conveniente que la documentación se dé a conocer antes de esa fecha. “Si es que la va a adelantar, tiene hasta el 31 de julio, me parece que cuanto antes la presente mejor”, agregó.

Noticia en desarrollo...