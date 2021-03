Diego Santilli se muestra en la provincia de Buenos Aires y enoja a Jorge Macri

Diego Santilli desembarcó en la provincia de Buenos Aires. Y aunque el vicejefe de Gobierno porteño insiste en plantear que su intención es sumar para Juntos por el Cambio y espera que el liderazgo lo decidan los intendentes, lo cierto es que la posibilidad de ser candidato en las legislativas y a gobernador de la provincia en 2023 hacen cada vez más ruido. Sobre todo en el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien siente que la llegada del colorado es un destrato hacia su candidatura a la gobernación, que trabaja desde que asumió la intendencia allá por 2011.

Más allá de los merecimientos, en Juntos por el Cambio todos repiten una máxima: al final de la carrera solo valen las encuestas. La candidatura es el resultado de eso. Las intenciones particulares pierden peso antes del cierre de listas. La pelea entre Santilli y Macri es más pareja de lo que parece. Eso sí, ambos insisten que la primera de todas es María Eugenia Vidal, que mantiene el silencio desde su salida de la gobernación y las dudas sobre su futuro inmediato.

Diego Santilli, Jorge Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Cedoc.

De Uspallata al conurbano, con eje en la seguridad

La incursión de Diego Santilli en el conurbano bonaerense comenzó por pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ni bien asumió la presidencia Alberto Fernández. Hasta las últimas horas la batalla en sordina con Jorge Macri no se había hecho pública, en parte por la pandemia de 2020.

A partir de este año, el colorado apretó el acelerador y comenzó la campaña bonaerense con el eje en la seguridad. Primero entregó patrulleros en Lanús, territorio de Néstor Grindetti. Luego pasó por La Plata para hacer acto y donación de móviles junto a Julio Garro. Por último viajó hasta Mar del Plata para hacer lo mismo con Guillermo Montenegro. Todos jefes comunales de Juntos por el Cambio.

Jorge Macri: "Mauricio no va a ser candidato, seguro"

Las encuestas y la resistencia de Jorge Macri

Los movimientos junto a intendentes del PRO generaron muchísimo ruido en la zona norte. Macri considera que Santilli no tiene ningún derecho para disputarle la candidatura para la cual trabaja hace 10 años y así lo dejó en claro: "No se trata de una discusión de nombres, sino de criterio. La provincia de Buenos Aires ya no es un lugar vacío, hay construcción política en serio y 58 intendencias, no nos pueden imponer un candidato desde la Ciudad de Buenos Aires, esto ya no funciona así. Si cuando se discutan las candidaturas el que más mide es el oso Arturo y vive en provincia, nosotros vamos a acompañar”, argumentó.



A todo esto, los intendentes ya avisaron que se limitarán a esperar los cierres. ¿En qué sentido? La alianza natural es con Macri, otro jefe comunal como ellos. Este lunes hubo una reunión entre ellos. Pero si las encuestas marcan que Santilli es el mejor candidato, en Vicente López saben que no habrá más alternativa que acompañar al que mejor resultado le entregue a Juntos por el Cambio.

Según confiaron a PERFIL, las encuestas están peleadas. Macri lidera muy cómodo en la primera sección electoral, donde gobierna. Y cuenta con el apoyo del interior bonaerense donde dice tener un importante caudal de votos. Pero en la tercera sección el vicejefe tiene una imagen que lo supera por varios cuerpos. El entorno del intendente de la zona norte -presidente del PRO en Buenos Aires- ya advirtió: "Con una encuesta no le bajan la candidatura a gobernador en 2023, le van a tener que ganar en una PASO". Hagan sus apuestas.

RI/FF