Se complica más el próximo round con el FMI por el débil torniquete a las reservas

Es cuestión de columnas contables, pero también de billetes físicos. Además también se trata acerca de si los dólares que se consiguen ingresan por exportaciones o liquidaciones adelantadas o si, en cambio, entran vinculados a una deuda que en algún momento habrá que pagar.

Son los famosos debates en torno, entre otras calificaciones, a si las Reservas son ne- tas, líquidas, no líquidas. Parece solo semántica aunque, perfectamente, podría ser la discusión de fondo, el partido decisivo entre el equipo económico y los funcionarios que responden a Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional.

En un puñado de semanas comenzará la segunda revisión del FMI de cuya venia dependerá el próximo desembolso para pagar el siguiente vencimiento de deuda por más de 6 mil millones de dólares. Aunque haya finalmente fumata, la pelea que se viene no es de subestimar. El Gobierno ya descuenta que habrá mucha tensión aunque tiene un as a favor: se concentrará en el segundo trimestre: el período en que aún Martín Guzmán timoneaba Economía y a quien no se le puede echar todas las culpas.

En esa negociación estará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien tendrá toda la responsabilidad de la tercera revisión (sobre el período que hoy está en curso) y donde habrá muchas más tensiones.

El misil del FMI apuntará desde septiembre a la desbocada inflación, pero especialmente a las debilitadas Reservas del BCRA, que preside Miguel Pesce, quien viene haciendo cosmética contable y apuesta al uso del swap chino, la liquidación de la cosecha, la baja en el gasto energético que hoy orilla los 2.400 millones de dólares al mes. También los Repo que el Gobierno espera firmar en breve con un banco europeo, otro de Asia y uno americano para recomprar deuda y fortalecer reservas. Sería un mecanismo, aún en discusión, similar al que se utilizó en el 2016, pero apuntando a plazos más largos.

Además se espera que se aceleren desembolsos pendientes de organismos internacionales durante el primer semestre en torno a unos mil millones de dólares. Por otro lado el BCRA apuesta a mantener una posición compradora que dice sostener desde diciembre 2019 aunque si la inflación fuera más baja tendría un torniquete más sólido para aplicar.

En al balanza comercial desde la perspectiva del gabinete económico hay datos que consideran alentadores. Por ejemplo en la segunda semana de este mes empezaron a registrarse operaciones por la liquidación de la cosecha de soja con la nueva cuenta especial 70/30. Eso permitió que las liquidaciones el campo se mantuvieran este mes en un promedio diario de 160 millones de dólares.

La carta de peso, desde la perspectiva del gabinete económico, será las señales en torno al ajuste fiscal. A fin de año se prometió un rojo del 2,5% del PBI. Pero es justamente allí donde se accionan las tensiones dentro de la coalición de gobierno donde no todos los sectores quieren quedar atados a la poda de recursos.

El otro indicador que mirará el FMI, sin duda será la meta de inflación. También aquí como pasará con las Reservas del BCRA la siguiente lupa del organismo sería más compleja que la que comenzará en septiembre sobre las cuentas del segundo trimestre.

Aunque en lo referido a la suba de precios, para el Gobierno habrá más benevolencia debido a la suba inflacionaria global de la mano de la pandemia y los costos energéticos provocados por la Guerra en Europa.

En realidad ese contexto internacional le daría más aire al propio organismo para plasmar en su documento final su benevolencia. En lo referido a las Reservas, más que en el caso de la inflación de dos dígitos (un fenómeno nacional), esa clemencia discursiva sería más difícil de sostener internamente en cuanto a los avales políticos y auditorías internas.

Préstamo del BID

El Banco de Desarrollo de América Latina otorgó a la Argentina un préstamo por US$ 740 millones. El acuerdo fue firmado en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente ejecutivo del Banco Sergio Díaz-Granados, que se realizó en el Palacio de Hacienda.

Asistieron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Nicolás Katopodis y la presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos, Malena Galmarini.

Los fondos serán utilizados para el fomento de exportaciones, desarrollo sostenible, infraestructura vial y educativa, seguridad alimentaria y ampliar los servicios de agua y saneamiento en el AMBA.

Del total del crédito, se destinarán US$ 100 millones para garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de la pobreza en la familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y sanitaria, especialmente aquellas con niños menores de 14 años.

El Programa alcanza a más de 2.419.592 personas distribuidas en todo el territorio nacional, que reciben la Tarjeta AlimentAR.

Otros US$ 340 millones se destinarán a la ampliación del servicio de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en los partidos bonaerenses de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Tigre y San Miguel y a la construcción de redes de agua potable en los distritos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza.

Otro operativo de la Aduana

La Aduana de Ushuaia detectó una maniobra de importación de falsas placas de vídeo cuyo objetivo era acceder a dólares oficiales que luego serían girados al exterior con un perjuicio para el Estado de US$ 356 mil.

La operación tenía similares características a la denunciada en el Juzgado Federal de Río Grande, lo que alertó a los agentes aduaneros para avanzar en la inspección. La Aduana precisó que “se trata de una firma que a través de Internet oferta placas de video de la marca Hyperforce” la misma marca de las placas denunciadas en Río Grande..

El parte oficial explicó que “la importadora simuló operaciones con una firma con aparente vinculación y radicada en Estados Unidos a fines de introducir ‘basura tecnológica‘ al Área Aduanera Especial, simulando que se trataba de material informático, cuando en realidad se trataba de simples cajas vacias”. Según explicó el organismo aduanero, los embarques en lugar de placas de video contenían maquetas que simulaban la importación y luego le permitían a la empresa pedir el acceso al mercado de cambio oficial.

El organismo a cargo de Guillermo Michel señaló que “al proceder al análisis del dominio de esa página web surgen los datos de una persona que sería el presidente de la firma KMG Fueguina S.A”.

“Con lo expuesto y en caso de corroborarse ello a través de la vía judicial se podría afirmar que además de la simulación ya denunciada no existiría una transacción comercial configurada como tal, ya que estaríamos en presencia de personas que se venden a sí mismos mediante el ardid adicional de crear empresas fantasmas en otras latitudes”, indicó la Aduana.