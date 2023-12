Sturzenegger se pondrá al frente de una gran unidad de reformas

ra para Federico Sturzenegger: el expresidente del Banco Central generó los principales trazos del megadecreto de necesidad y urgencia que comunicó Javier Milei, habló de los beneficios que tiene y además continuará con un rol preponderante en el Gobierno, con el objetivo de monitorear los cambios en el Estado. Una tarea que será compartida por la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, todavía de bajísimo perfil.

Como remarcan desde el entorno de Milei, Sturzenegger quedó totalmente fortalecido y es un hombre de consulta permanente para el Presidente y para el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien en la última semana estuvo conversando en dos ocasiones y en persona sobre cuestiones técnicas del rumbo del área. También, durante toda la semana, pisó la Secretaría de Energía para reunirse con el funcionario que lidera el área, Eduardo Rodríguez Chirillo, para afinar los detalles y la letra chica de una medida que el líder libertario considera “vital” para la supervivencia de su proyecto político.

En ese marco, el exintegrante de la gestión de Mauricio Macri, como reconocen desde Casa Rosada, fue el más activo al momento de redactar el DNU y, como contó PERFIL, varias personas que integran el gabinete y las secretarías “se desayunaron” con la letra más pequeña de las disposiciones. Y tuvieron que dar explicaciones, con poco margen de maniobra.

Un dato más: Sturzenegger ya posee otra misión específica en el Gobierno. Como señalan desde el lado de Milei, el economista estará al frente de una unidad transitoria de aplicación de reformas. Una unidad que funcionará dentro de la órbita de Jefatura de Gabinete y que se dedicará básicamente a seguir bien de cerca las modificaciones en el Estado que ordenó el decreto de necesidad y urgencia.

Nicolás Posse, el ministro coordinador, también se concentrará en llevar adelante cambios en el Estado. Precisamente, el funcionario, como remarcan desde su lado ante este medio, pretende “acomodar las estructuras” vigentes, en primer lugar, para encarar una “verdadera modernización y eficiencia” del poder que comanda Milei.

La defensa del DNU. El hombre que supo liderar el BCRA habló de los fundamentos de la norma que generó, con críticas sobre aquellos que la rechazaron, como la CGT, que ya confirmó una marcha a Tribunales para este miércoles 27 de diciembre.

El economista aseguró que el decreto “hace primordialmente dos cosas: la primera es que amplía las libertades de la gente, o sea, les da más libertad para elegir, para hacer sus contratos, para decidir qué comprar, cómo vender, cómo producir. Y segundo, de alguna manera va contra las castas”.

“Javier hizo campaña diciendo que Argentina tiene un sistema corporativo donde hay intereses que se apropian de recursos de los individuos. Es un sistema, una política de Estado, que Argentina lleva desde hace cincuenta años”, señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Dio ejemplos: “Queremos que el individuo pueda elegir libremente qué remedio comprar y no que elija el remedio que el médico arregló con el laboratorio”. Y además defendió la constitucionalidad de la disposición, un camino que eligieron diferentes gremios que acudieron a la Justicia. Frente a este cuadro de situación, Sturzenegger sostuvo: “Tenemos un 50% de pobres y un 150% de inflación, ¿y se preguntan dónde está la emergencia?”.

“La Constitución te dice: ‘Podés poner todo lo que quieras, en la cantidad que quieras, excepto estos temas’. El secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, chequeó línea por línea el DNU”, remarcó. Y le pegó a la central Azopardo: “Cuando veo que la CGT va a marchar a la Corte Suprema a pedir que deroguen el DNU, me pregunto por qué no marcharon cuando Alberto Fernández hizo un DNU que encerró a nuestros niños durante más de un año en sus casas. Me parece que es una manera de no abordar que lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido”. n