Zulemita Menem arremetió contra Viviana Canosa luego de que la periodista criticara al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien describió como un "déspota autoritario". A raíz de ese comentario, la hija del expresidente tildó a la conductora de "despechada".

"Cómo me divierte ver a Canosa despechada", comenzó el mensaje de la hija del expresidente publicado a través de X (Twitter). La publicación citaba una entrevista de la periodista en LN+, donde reiteraba que no apoyaría al candidato libertario en el balotaje que lo enfrentará con Sergio Massa el próximo domingo.

Qué ocurrió con los "tosedores" en el debate que Javier Milei acusó de intentar provocarlo

"Viene del fallido intento de primera dama con Alberto Fernández, con Milei calentó motores y se le clavó la leva en la largada", continuó. En ese sentido, la periodista había apoyado a Milei en el pasado, aunque cesó su acompañamiento cuando se enteró de las presuntas ventas de lugares que hizo en sus listas a personas del kirchnerismo.

"Sergio Massa viene zafando, sabe que Malena (Galmarini) le hace un reemplazo de dentadura para que pueda masticar bien el hígado", concluyó Menem, haciendo referencia al candidato de Unión por la Patria (UxP).

Si bien no se trata de la primera vez que protagonizan una pelea, en esta oportunidad la hija del exmandatario llevó el enfrentamiento a la política. En el pasado habían tenido otro cruce en redes sociales, donde Zulemita la acusó de hacer que casi pierda su embarazo: "Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a punto de perder mi embarazo. El acting que hace puteando lo hace porque no tiene a alguien atrás que la protege".

El mensaje hacía referencia a la entrevista de Canosa a Verónica Blanch, exesposa de Marcelo Pocoví, padre del hijo menor de Zulemita, quien realizó fuertes acusaciones contra ella. El asunto terminó en la Justicia y la empresaria demandó a la periodista y a Blanch por calumnias e injurias, pero se solucionó con un acuerdo extrajudicial.

"Javier Milei es un autoritario": los dichos de Viviana Canosa

Según Viviana Canosa, Javier Milei es "una persona poco leal".

Durante su entrevista en LN+, Canosa apuntó contra Milei y lo acusó de ser "una persona poco leal" y "autoritario". "Javier Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal y lo digo por conocimiento. No lo creo mal tipo, pero transó", manifestó.

Si bien aclaró que Massa le parecía "siniestro", precisó que en el debate lo vio "calculando cada palabra", a pesar de que "sabía que mentía". Sin embargo, sostuvo que la actuación de ambos en general la deprimió mucho, a la par que afirmó que Milei favoreció a su adversario: "Jugó el rol que quería jugar: estar sometido frente a su padre, su creador, que fue Sergio Massa. Sentí que le entregó claramente la presidencia, Massa hizo lo que quiso con Milei".

Javier Milei apuntó a Sergio Massa tras el debate presidencial: "Había una clara intención de provocarme"

"Todos sabemos que es un loco, pero expresaba el hartazgo de la sociedad que decía 'basta de los privilegios de la casta', y resulta que no. El tipo que decía que venía a terminar con la casta, transó con todo eso. Vendieron las candidaturas, a 30, 50 mil dólares, hay gente que compró fueros, hay delincuentes, tipos que defienden a los iraníes. Esa gente es peor que la casta. Hay delincuentes en las listas de Milei", agregó.

Sumado a esto, la periodista reiteró que no votará este domingo, pero que sí fiscalizará por LLA. "Quiero sentir con mi consciencia que voy a hacer un aporte, aunque sea una persona que a mí me falló, que le falló a mucha gente que le creyó", explicó.

"Me da mucha pena no ir a votar porque crecí en democracia. Yo no puedo votar con la nariz tapada como hace el kirchnerismo, no podría decir ‘voten a Milei’. No soporto tener que elegir entre uno de esos dos. Es horrible. No quiero que gane Massa, claramente, pero no puedo ir a votar a Javier Milei", concluyó.

MB / Gi