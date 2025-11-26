La soberanía financiera de África está bajo ataque

CIUDAD DEL CABO – Un creciente número de medios de comunicación, centros de estudios y comentaristas financieros occidentales cuestiona si las instituciones financieras multilaterales de África, como el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank), deberían conservar su estatus de acreedores preferentes. Sus críticas no solo son erróneas, sino que amenazan con erosionar la creciente autonomía financiera de África y socavar su capacidad para trazar un rumbo económico independiente.

El estatus de acreedor preferente otorga a los prestamistas multilaterales —incluidos el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— prelación en el pago de la deuda, en caso de que un prestatario soberano se enfrente a dificultades financieras, y protege los préstamos que otorgan de la reestructuración de la deuda. Al proporcionar un cortafuegos financiero para las instituciones de desarrollo, garantiza la confianza del mercado, esencial para el funcionamiento a largo plazo de estos prestamistas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto no es un privilegio discrecional; es un principio codificado. Y dado que reduce los costos de endeudamiento, facilitando así la provisión de financiamiento asequible a países en dificultades, la condición de acreedor preferente es indispensable.

Cuando África estableció sus propios bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como Afreximbank y el Banco Africano de Desarrollo, se aseguró de que gozaran de todos los derechos e inmunidades necesarios para proteger sus operaciones y autonomía, incluida la condición de acreedor preferente. Para ello, los gobiernos africanos incorporaron las disposiciones pertinentes en sus sistemas jurídicos nacionales y tratados internacionales. Fue una poderosa demostración de iniciativa por parte de un continente al que el sistema financiero mundial le ha fallado constantemente.

Los gobiernos africanos incluso encontraron la manera de capitalizar ellos mismos sus propios BMD, a pesar de sus limitaciones financieras. Modelos de gobernanza híbridos, cuidadosamente diseñados, les permitieron atraer inversores privados sin comprometer su misión de desarrollo. Ahora, sin embargo, algunos críticos intentan usar la ingeniosidad de África en su contra, alegando que los verdaderos BMD, que cumplen los requisitos para la condición de acreedor preferente, no pueden incluir accionistas privados. Otros argumentan que las instituciones africanas no pueden funcionar como bancos de desarrollo debido a las altas tasas de interés que enfrentan en los mercados de capital. Sin embargo, esto refuerza la necesidad de que África tenga sus propios BMD.

Los altos costos de capital que enfrentan los prestatarios africanos, ya sean bancos o entidades soberanas, no reflejan fundamentos económicos, sino sesgos profundamente arraigados, agravados por el enfoque procíclico de las agencias de calificación crediticia, que conduce a rebajas de calificación crediticia precisamente cuando los prestatarios son más vulnerables.

Las soluciones agrícolas que África necesita para garantizar la seguridad alimentaria

Los BMD africanos, en cambio, ofrecen financiación anticíclica, canalizan fondos hacia sectores productivos y reinvierten las ganancias en subvenciones y financiación concesional. Afreximbank amplió recientemente su ventana de financiación concesional de 1.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares, respaldado por mayores contribuciones de los accionistas.

Si estas instituciones perdieran su condición de acreedores preferentes, su capacidad para proporcionar financiación crucial para el desarrollo a largo plazo se vería gravemente comprometida, sobre todo porque tendrían que participar en reestructuraciones de deuda soberana. Si bien esto podría parecer solidaridad, la realidad es que traslada la carga del alivio de la deuda a los BMD africanos, con un grupo de accionistas africanos obligados a subsidiar los pasivos de otros, mientras que las instituciones globales se escudan en su propia condición de acreedor preferente.

Las agencias internacionales de calificación crediticia están haciendo que este escenario sea más probable. Fitch rebajó recientemente la calificación de incumplimiento del emisor a largo plazo de Afreximbank a BBB-, y Moody's la rebajó de Baa1 a Baa2. Los gobiernos, que ya lidian con algunas de las tasas de interés más altas del mundo, probablemente soportarán el peso del aumento de los costos de endeudamiento.

Si bien estas modificaciones de calificación se enmarcan como decisiones basadas en el riesgo, las metodologías utilizadas son problemáticas. Por ejemplo, Fitch penalizó a Afreximbank por prácticas contables que cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera. También citó dudas sobre la aplicabilidad de la condición de acreedor preferente del banco, lo que aumenta la probabilidad de crear una profecía autocumplida. Con el respaldo del Mecanismo Africano de Revisión por Pares, Afreximbank actuó con rapidez para reafirmar que su condición de acreedor preferente no es negociable. Obligarlo a participar en acuerdos de reestructuración de deuda, señaló, "sería incompatible con [su] tratado constitutivo".

En términos más generales, la erosión de la condición de acreedor preferente de una institución africana enviaría la señal de que no se puede confiar en ninguna institución africana: su legitimidad sería reevaluada constantemente por actores externos según estándares importados. Esto socavaría la capacidad de África para construir una arquitectura financiera capaz de respaldar su propia agenda de transformación estructural a largo plazo.

África quiere redibujar el mapa mundial para mostrar el verdadero tamaño del continente

Cabría suponer que quienes cuestionan la condición de acreedor preferente de los BMD africanos no comprenden lo que está en juego. Pero eso probablemente sea demasiado caritativo. De hecho, estos actores parecen estar buscando activamente desestabilizar estas instituciones y obligar a África a seguir operando dentro de un sistema global donde siempre es un solicitante, nunca un planificador. Quieren que el desarrollo de África sea determinado no por las instituciones regionales comprometidas a invertir en él, sino por las instituciones internacionales que solo aparecen durante las crisis, ofreciendo condiciones onerosas que no tienen en cuenta las necesidades del continente.

En lugar de permitir que estos actores desbaraten décadas de esfuerzos para construir un sistema financiero que responda a las prioridades africanas, los gobiernos del continente deben expresar su apoyo inequívoco a estas instituciones. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) africanos obtienen su fuerza de su contexto. Su supervivencia es una cuestión de interés continental. Defenderlos y su condición de acreedor preferente es un imperativo político. Una respuesta fragmentada envalentonará a los críticos. El silencio se interpretará como una rendición. Una defensa unificada y basada en principios de la soberanía financiera de África es el único camino a seguir. Carlos Lopes es profesor honorario de la Escuela Nelson Mandela de Gobernanza Pública de la Universidad de Ciudad del Cabo y miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org