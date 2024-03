Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, aprovechó la ocasión para criticar una vez más la ceremonia de los Premios Oscar 2024, evento al que ha dirigido numerosas críticas a lo largo de los años, convirtiendo sus comentarios en una especie de tradición durante la noche de los Oscar. En esta ocasión, su blanco fue el presentador de la noche, Jimmy Kimmel, durante una ceremonia en la que Oppenheimer y Poor Things fueron las películas más galardonadas.

Mediante una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump criticó las habilidades de presentación de Kimmel. “¿Ha habido ALGUNA VEZ un PEOR ANFITRIÓN que Jimmy Kimmel en los Oscar?”, escribió.

“Su apertura fue la de una persona menos que promedio tratando demasiado de ser algo que no es, y nunca podrá ser”, agregó luego el exmandatario estadounidense. Kimmel, conocido por su habilidad para manejar críticas con humor, respondió durante la transmisión en vivo: “Gracias, Presidente Trump. Gracias por mirar, ¿ya pasó su condena en prisión?”.

Los reiterados ataques de Donald Trump a los Oscar

Este no es el primer episodio en el que Trump ataca a la Academia o sus ceremonias. En 2021, cuestionó el cambio de nombre de "Academy Awards" a "Oscar", sugiriendo que el primero era más importante y elegante. Además, criticó la disminución de las audiencias de las transmisiones, insinuando que empeorarían si continuaba la actual "fórmula ridícula".

En 2020, expresó su descontento tras la victoria de Parasite del director Bong Joon-ho en la categoría de Mejor Película, cuestionando qué significaba que una película de Corea del Sur ganara el premio en medio de tensiones comerciales.

En ese momento, Trump también manifestó su añoranza por películas clásicas como Gone with the Wind y Sunset Boulevard, y criticó a Brad Pitt, quien esa noche recibió el premio Oscar al Mejor Actor de Reparto, llamándolo "un pequeño sabelotodo".

En 2017, Trump aprovechó el error que ocurrió cuando La La Land fue anunciada erróneamente como ganadora de Mejor Película sobre Moonlight para criticar el enfoque político de la ceremonia, sugiriendo que esto había desviado la atención de su organización.

