Alexandre, hijo de Alberto de Mónaco, se destaca como la imagen de la marca de su prima Pauline Ducruet

Durante la semana de alta costura en París, Pauline Ducruet lanzó la nueva colección de su marca, Alter, en la capital francesa. En esta ocasión, la hija de la princesa Estefanía de Mónaco contó con la participación como modelo de su primo Alexandre Grimaldi, el segundo hijo del príncipe Alberto II y el primero, de la azafata togolesa Nicole Coste.

En los últimos meses, Alexandre desarrolló un interés creciente por la moda, siguiendo el ejemplo de otros jóvenes de la realeza como Nicolás de Dinamarca y sus primos Casiraghi.

Alexandre Grimaldi: modelo de grandes ligas

El foco principal de la nueva campaña de la firma de Ducruet es Alexandre Grimaldi, de 20 años y ahijado de la princesa Estefanía. El video fue filmado durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, mostrando a Alexandre luciendo diversas prendas de la colección de Alter llamada Racing Club, la cual se inspira en el mundo del motor.

Además, Alexandre participó en la presentación en París, y en una publicación posterior en la cuenta de Instagram de Pauline Ducruet, se le muestra posando junto a ella.

“Siendo hijo de un príncipe y jefe de Estado, no me veo desfilando en una pasarela. Sin embargo, si una marca prestigiosa me solicita que sea su embajador y su imagen se ajusta a la mía, ¿por qué no?”, expresó Alexandre Grimaldi el verano pasado en una entrevista con Point de Vue, manifestando su interés en trabajar como embajador para una marca de moda.

Quién es Alexandre Grimaldi

Alexandre, quien estudió administración de empresas en el Reino Unido y planea lanzar una organización benéfica, al igual que su hermana mayor, Jazmin Grimaldi (cantante y responsable de una ONG en Fiji), ha posado recientemente para revistas de moda como Odda Magazine y ha asistido a eventos de marcas destacadas como Dior, Louis Vuitton o Chanel.`

En Mónaco, también participó en eventos notables de la familia principesca, como el Baile de la Cruz Roja. Aunque Alexandre no ostenta el título de príncipe ni forma parte de la línea de sucesión debido a su nacimiento fuera del matrimonio, mantiene una buena relación con Alberto II, quien lo reconoció como su hijo. Se siente parte integral de la familia Grimaldi.

Este sentimiento fue fortalecido por el afecto de su madrina, la princesa Estefanía, de quien Alexandre habla elogiosamente en sus entrevistas. “Es muy divertida y tiene los pies en la tierra. Tengo una excelente relación con ella. En los últimos años, hemos compartido cenas y almuerzos para celebrar mi cumpleaños con mis primos. Ella ha estado presente para mí como madrina y tía”.

