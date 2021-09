Anya Taylor-Joy estrenó la película que definió su protagónico en la precuela de "Mad Max"

Anya Taylor-Joy fue una de las actrices que ocupó la centralidad mediática en la edición 2021 del Festival de Venecia. Estuvo en el estreno de Last night in Soho, donde por su actuación se ganó el protagónico para la precuela de Mad Max, que filmará en 2022.

Anya Taylor-Joy en "Last night in Soho", con Matt Smith, famoso por "The Crown".

George Miller es el director de la trilogía de Mad Max, cuyas dos primeras películas hicieron mundialmente famosa a Mel Gibson. La tercera, la protagonizaron Tom Hardy y Charlize Theron. Miller, vio un corte de “Last night in Soho” y Anya Taylor-Joy lo impactó. “Sabía de Anya, pero nunca la había visto en una película hasta que la vi en Last night...”, contó Miller en una entrevista pública con Edgar Wright, director de la película por la que Anya Taylor-Joy estuvo en el Festival de Venecia 2021. “Y pensé: ‘¡Caramba, ella es interesante!’. Cuando te comenté que estaba buscando una actriz para la precuela, me dijiste: ‘No busques más, ella es genial, va a ser bárbara. Es fantástico trabajar con ella’”.

Anya Taylor-Joy y Audrey Hepburn unidas por los diamantes más famosos. del mundo.

La charla entre ambos directores la publicó la revista Empire. Edgar Wright fue tan convincente respecto de Anya Taylor-Joy, que dada la pandemia, George Miller le hizo el casting por celular. La actriz argentino-británica tuvo que leer un famoso parlamento de una película de Sidney Lumet que se conoce como “I’m mad as hell” (Estoy loco como el infierno). Prueba superada: en 2022, en Australia, Anya Taylor-Joy comienza el rodaje de Mad Max: Fury Road.

Festival de Venecia 2021: Anya Taylor-Joy y Matt Smith en el estreno de "Last night in Soho".

Mientras tanto, del Festival de Venecia Anya Taylor-Joy viajará luego a Festival de Toronto para allí también presentar Last night in Soho. En este filme, ella también tiene el rol principal en este policial que su director, Edgar Wright describió como “tributo a los thrillers psicológicos” de cineastas británicos como Michael Powell y Alfred Hitchcock, y de italianos como Mario Bava y Darío Argento. En “Last night in Soho”, Anya Taylor-Joy trabajó, entre otros, junto a Matt Smith, más conocido como el marido de la reina de Inglaterra en The Crown. Y también con Diana Rigg, la famosa Emma Peel de la mítica serie Los vengadores y también estuvo en Game of Thrones. Rigg murió en septiembre de 2020.

EI / ED