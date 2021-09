Alexia, hija de Máxima, inició las clases con argentinos

Con un bolso colgando de un hombro y una guitarra en el otro. Así, como cualquier adolescente que deja su casa para irse de viaje, Alexia se despidió de sus padres, sus hermanas y de los Países Bajos. La joven de 16 años ya se encuentra en Gales, donde estudiará durante dos años en el UWC Atlantic College, y espera conocer a sus nuevos compañeros de clase, entre los que se encuentran varios argentinos. Antes de su partida, tanto Máxima como Guillermo pidieron explícitamente a los medios que respeten la privacidad de su hija. Como en la institución también estará Leonor, la heredera al trono de España, se presume que muchos fotógrafos busquen imágenes de ellas allí. Sin embargo, la escuela se ubica en un castillo medieval a varios kilómetros de la capital del país, y no es la primera vez que reciben miembros de la realeza europea, por lo que todas las medidas para proteger la privacidad de los estudiantes ya fueron tomadas.

Ambas adolescentes ingresaron allí esta semana y se encuentran realizando el aislamiento solicitado por las autoridades para evitar contagios de coronavirus. La misma situación viven Emilce y Delfina, dos argentinas que ingresaron a través de un programa que tiene la UWC para que alumnos de todas partes del mundo puedan estudiar en sus escuelas. Mientras que Delfina es de Bahía Blanca, Emilce es de Salta. PERFIL pudo hablar con María, mamá de Emilce, quien contó que su hija llegó el lunes a Gales y que está muy contenta con todo lo que está viviendo. “Luego del aislamiento ya se integran al colegio. Apenas llegó le pedimos fotos y audios para saber cómo estaba y por suerte está muy contenta. Se están adaptando bien al lugar donde van a vivir estos años”. Además, hay otros argentinos que finalizaron su primer ciclo en la institución y ahora les toca ser tutores de los nuevos ingresantes. Como el caso del sanjuanino Gregorio, que en los próximos días iniciará su segundo año y espera recibirse al final del mismo.

Lejos de casa. El bachillerato al que ingresan Alexia, Leonor, las argentinas Emilce y Delfina y otros estudiantes de casi ochenta nacionalidades diferentes dura dos años. “Cada uno va eligiendo lo que le gusta. Yo estoy un poco indecisa todavía pero tengo en mente cuestiones relacionadas a la comunicación social y el periodismo”, explicó Emilce, a este medio en una entrevista reciente. Cada año, el colegio recibe alrededor de 350 alumnos y todos pasan por el mismo sistema de selección. “No es por notas y se puede postular cualquier chico o chica que respete los requisitos, que son básicos. Fui pasando las etapas hasta que me dijeron que había quedado”, señaló Emilce al respecto. Si bien la inscripción es cara y puede superar ampliamente los 50 mil dólares, existe un sistema de becas que brinda ayuda a casi el 80% de quienes asisten. El objetivo es que la institución abra sus puertas a todo aquel que quiera formarse y que el dinero no sea un impedimento para eso. “La filosofía es que el acceso a la educación es independiente de la situación socioeconómica”, explicaron desde el comité de selección argentino. En cuanto a los estudios, no solo hay materias comunes a cualquier currícula sino que también se incentiva a los alumnos a tomar clases que los ayuden en su vida social. Algunas de estas materias extracurriculares van desde actividades al servicio de la comunidad hasta talleres de liderazgo y la finalidad es empoderar a los adolescentes para que al regresar a sus países puedan aplicar esas habilidades en su vida cotidiana.

Despedida. Si bien el pedido a la prensa para respetar la privacidad de su hija mostró cierto grado de preocupación, Máxima y Guillermo también manifestaron su felicidad por el viaje de Alexia. Sobre todo el rey de Países Bajos, quien en su adolescencia pasó por esa misma institución. En los últimos días, cada vez que fue consultado por los periodistas al respecto aseguró que “su hija aprenderá mucho y se divertirá allí al igual que lo hizo él”. Mientras tanto, Máxima no llevó a cabo declaraciones oficiales aunque hace algunas semanas hizo una mención al respecto. “Nuestras hijas saben que si alguna vez tienen un problema, nosotros estaremos allí para ayudarlas”, indicó la reina, que no solo se refería a Alexia con esa frase. Y es que Amalia también emprendería un viaje en el futuro cercano. Ella ya terminó los estudios secundarios y decidió tomarse un año sabático para viajar. Aún no se dieron detalles al respecto pero se espera que visite varias ciudades de Europa en lo que resta de 2021.