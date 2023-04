Camila Perissé, la historia de un ícono de los '80 que lucha por su vida

Camila Perissé, la actriz de 69 años, se enfrenta a una serie de problemas de salud, agravados por dificultades económicas para costear los tratamientos necesarios. Desde hace varios meses, se encuentra luchando por su bienestar, pero los altos gastos médicos la llevaron a tener su situación financiera a un estado precario. Por ello, su entorno familiar, en el último tiempo, recurrió a la ayuda de la comunidad para mejorar su calidad de vida

Hace más de cuatro años, la recordada vedette de los años 80 fue diagnosticada con fibromialgia, una afección que le provoca dolor generalizado, fatiga crónica y agotamiento profundo. Para empeorar las cosas, los médicos le recetaron un medicamento equivocado, lo que le causó daños psicológicos y trastornos físicos. Sin embargo, poco se conoce de la génesis de esta situación que generó gran empatía en su público y fanáticos de su edad dorada.

¿Cuál es el problema de Camila Perissé?

En los años 80', Camila Perissé fue considerada un símbolo sexual. En 2018, lamentablemente, fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad crónica y compleja que produce dolores generalizados y una profunda fatiga. Para aliviar los efectos de esta condición, los médicos de la Clínica de Pergamino le recetaron un medicamento potente que comenzó a tener efectos perjudiciales en su estado psicológico.

Camila Perissé, la historia de un icóno de los '80 que lucha pos su vida. Fuente: CEDOC

“A ella se la diagnostica con una fibromialgia y se la medica por casi dos años con un medicamento muy fuerte que se llama Pregabalina 300. Lo que ocurrió con esto es que le fue causando mucho daño en la psiquis y se fueron generando trastornos en la salud física”, detalló para Clarín, hace un tiempo, Matías Garcete Suárez, abogado de la actriz, sobre el deterioro en su salud.

En una etapa posterior, Julio Fernández, esposo de la artista, reveló que el diagnóstico dado en Pergamino había sido incorrecto y que los profesionales a cargo habían cometido un error grave al recetarle el medicamento equivocado. A causa de esto, Camila Perissé fue trasladada a una clínica psiquiátrica en Mar del Plata y, debido al agravamiento general de su salud, al hospital Bernardo Houssay en la misma ciudad.

"La traje a Mar del Plata con 45 kilos, con su mente ida, no sabía quién era yo. Acá, en su lugar de nacimiento, le salvaron la vida. Llegó con una infección porque no la atendieron como correspondía en Pergamino", explicó el hombre a la prensa, en referencia a una denuncia que realizaron contra la clínica de rehabilitación por mala praxis.

En abril de 2021, Camila contrajo Covid-19 mientras estaba hospitalizada, pero logró vencer la enfermedad. En los meses posteriores, su salud parecía mejorar, lo que generaba esperanza en su entorno. Sin embargo, la enfermedad regresó con mayor fuerza y causó daños irreparables en ambas piernas, lo que llevó a Julio Fernández a recibir la triste noticia de que la actriz nunca volverá a caminar. A principios de este año, una foto de Camila en silla de ruedas publicada por el periodista Juan Etchegoyen, alertó al público sobre el delicado estado de salud de la querida artista argentina.

¿Cómo está salud de Camila Perissé?

Hace unas semanas en comunicación con "Mitre Live", Julio "Chino" Fernández hizo un desesperado llamado de ayuda para poder seguir costeando los gastos de atención médica de su esposa. Expresó que no podía hacer frente a los gastos, que habían aumentado considerablemente, y que no lo estaba diciendo para buscar lástima. A pesar de tener un problema cardíaco, estaba trabajando y haciendo trabajos ocasionales para pagar las facturas. Lamentablemente, se había atrasado en los pagos desde hace un mes y los gastos se habían duplicado.

Camila Perissé, la historia de un ícono de los '80 que lucha por su vida. Fuente: Cedoc

“Estoy debiendo casi 50 mil pesos de terapias, de pañales, me lo están pidiendo y no sé cómo hacer para pagar”, especificó. Sobre la salud de Perissé, Fernández comentó: "Camila ha mejorado muchísimo su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas… pero está sufriendo, está triste porque se quiere ir, quiere estar conmigo, me dice que la saque, pero no entiende".

"No puedo más, estoy muy angustiado y agotado, estoy muy asustado, me acuesto destruido y como puedo salgo a la calle, como puedo, pero no sé de dónde sacar dinero", añadió, terminando su mensaje con un pedido a la audiencia: "No es mucho el dinero, pero para mí es muchísimo, pero si la gente puede colaborar que nos ayude para salir de esta situación… una deuda que me están pidiendo, y, por otro lado, los pañales, los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo", sentencio el hombre.

Camila Perissé, la historia de un ícono de los '80 que lucha por su vida. Fuente: CEDOC

Sin desanimarse, en otra entrevista, el hombre hablo sobre la salud cognitiva de Camila y reconoció una notable recuperación, habiendo recuperado el 75% de su capacidad mental. Él también mencionó que ahora habla en inglés e italiano además de otros dos idiomas que ella dominaba, reconoce su entorno y sabe quiénes son las personas a su alrededor.

Por otro lado, confirmaron que el regreso a Buenos Aires, según explicó el esposo de Perissé, se debió a la falta de asistencia kinesiológica para su rehabilitación en Mar del Plata, a pesar de que allí le salvaron la vida. Aunque no está seguro de que ella pueda caminar nuevamente, afirmó que está invirtiendo en un tratamiento privado costoso para intentar mejorar su calidad de vida.

Quién es Camila Parissé

Camila Porro, también conocida como Camila Perissé, es una reconocida actriz que alcanzó la fama en los años 80 como ícono sexual en el teatro, cine y televisión. A pesar de haber vivido en el extranjero por un tiempo y haber enfrentado problemas de adicción, logró recuperarse y regresó a la Argentina. Desde entonces, se ha instalado junto a su pareja Julio El Chino Fernández en Mariano Benítez, cerca de Pergamino, manteniendo un perfil bajo alejada de los medios.

Camila Perissé, la historia de un ícono de los '80 que lucha por su vida

Sin embargo, reapareció el año pasado en el programa Quién quiere ser millonario de Telefe, donde habló abiertamente sobre su dura vida y sus problemas de salud luego de sufrir una fractura de cadera. A pesar de todo lo que le tocó atravesar, Camila Perissé reconoció que se siente más útil enfrentando su realidad actual que escapando de ella.