CEO de HBO se hizo troll para responder a las criticas de las series que produce

Casey Bloys es CEO de HBO y se hizo ‘troll’ para atacar las críticas a las series que produce. “Quienes me conocen, saben que me apasionan mucho los programas que elegimos producir, la gente que las realiza y los elencos”, dijo Bloys en una conferencia de prensa sobre la programación 2024 donde aprovechó para disculparse por utilizar cuentas falsas con las que respondía comentarios que consideraba negativos sobre series de HBO.

Las tres series de HBO a cuyas críticas negativas, Casey Bloys respondió en "modo troll".

Perry Mason, Mare of Easttown –serie multipremiada y protagonizada por Kate Winslet–, y The Idol –que no tendrá una segunda parte porque fue cancelada–, fueron tres de las series que el CEO de HBO, disfrazado de troll, respondía a las opiniones que le parecían negativas. “Quiero que nuestras producciones sean geniales; que la gente las ame, que todos ustedes (periodistas) las amen”, prosiguió Casey Bloys ante la prensa invitada por HBO. “Es muy importante para mí lo que todos ustedes (periodistas) piensan de los programas. Entonces, cuando piensan en eso, y luego se acuerdan de los que fue 2020 y 2021 (tiempo de pandemia y aislamiento sanitario), y en mi casi estoy en casa, trabajando desde casa, y en ese contexto pasé mucho tiempo –poco saludable–navegando por Twitter (X), y se me ocurre una idea muy, muy tonta para desahogar mi frustración”.

The Idol, es una de las series que el CEO de HBO defendió como troll.

La programación 2024 era interesante en la conferencia de prensa, pero mucho más lo era observar a un CEO asumir que se había convertido en troll durante la pandemia y para “desahogar su frustración”. La salud mental afectada durante la pandemia y el aislamiento sanitario tiene en Casey Bloys –CEO de HBO desde octubre de 2022– un ejemplo interesante para estudiar. “Seis tuits en un año y medio no son muy efectivos, pero pido disculpas a las personas mencionadas en los tuits que se filtraron”, dijo el CEO de HBO. Y agregó: “Como muchos de ustedes saben, he progresado en los últimos años en el uso de los mensajes directos. Así que ahora, cuando no estoy de acuerdo con algo escrito en la reseña de algún producto nuestro, o discrepo en algo que veo, a muchos de ustedes les envío mensajes de text , y muchos de ustedes tienen la amabilidad de dialogar conmigo. Sí, creo que probablemente esta es una manera más saludable”

Por qué Mare of Easttown fue una serie importante para Kate Winslety.

En Estados Unidos, algunos de los medios dedicados al mundo del espectáculo señalan que el reconocimiento del CEO de HBO de haber sido troll en Twitter tenía relación directa con una demanda judicial contra Casey Bloys que inició Sully Temor, un ex asistente ejecutivo que se consideró despedido injustamente por dicha empresa. Esta situación la dio en su sitio web la revista Rolling Stone.

Trolls y fake news: las redes sociales no lograr eliminar...o no se esmeran en hacerlo.

En su artículo, la revista Rolling Stones habla de la pandemia y del aislamiento sanitario como el escenario que, de alguna manera, provocó que Casey Bloys respondiera a través de cuentas falsas, las críticas que no le gustaban. Según dicha publicación Sully Temor –quien inicio demanda– fue quien a pedido del CEO de HBO, escribió los mensajes que luego éste tuiteo vía cuentas falsas. A su vez, que esa estrategia la armaron Bloys con Kathleen McCaffrey, otra funcionaria de la la compañía. Kelly Shepard –una inexistente mujer vegana de Texas– fue el nombre del troll que, dice Sully Temori, usó a pedido de Casey Bloys para contestar a las críticas negativas.

