Depp se defiende de la acusación de golpeador y enfrenta a su ex a cuatro años de la separación

Jhonny Depp protagoniza en Londres un juicio mediático. Y en ese contexto, en las primeras audiencias salieron a la luz una sucesión de acusaciones cruzadas con Amber Heard, su ex mujer, que dan idea de haber sido un matrimonio complicado. Si bien quedará para la Justicia determinar la veracidad o no de las estas, los descargos de uno y otra parecen salidos de escenas de La guerra de los Roses o incluso de Atracción fatal. Por ejemplo, en un momento de la primera audiencia, Depp negó que haya querido meter al perro de Amber en el microondas en medio de una pelea. También que haya colgado a Pistol, el yorkshire terrier de su ex mujer, por la ventana del auto después que ella se burlara de uno de los tatuajes del actor. Ese tatuaje, casualmente, era una modificación que él había hecho del nombre de uno de sus grandes amores, Winona Ryder.

Cabe destacar que estas y muchas otras acusaciones cruzadas no se dieron en la audiencia del juicio de divorcio, dado que eso se cerró en 2017. Sino en uno que Depp le inició a News Group Newspaper, que edita The Sun. Un editor de ese sensacionalista diario inglés acusó a Depp de ser “golpeador (de esposas)” en un artículo que publicaron en abril de 2018 y donde detallaban que él había abusado físicamente de Heard. Para esa fecha Depp hacía un año se había separado de la actriz pero los motivos del divorcio seguían siendo noticia en medios amarillos como The Sun.

Alta volatilidad. Para sostener en el juicio la acusación de “golpeador”, Sasha Wass, abogada de The Sun, expuso una serie de detalles violentos que Depp habría tenido con Amber Heard y sumó catorce denuncias que ella habría hecho entre 2013 y 2016. El actor las niega; sí describe la relación entre ellos como “una escena preparada para terminar en asesinato”. Y es en este contexto judicial, donde Amber Heard vuelve a enfrentarse con su ex. Allí le relataron a Depp una escena en la que, según su ex, el actor estaba bajo los efectos de whisky y cocaína, y se puso violento. Lo negó y contó una situación en la que él se cortó los dedos tratando de defenderse de un botellazo que ella le tiró.

Si bien Depp negó consumir drogas en la mayoría de los momentos que ella mencionó; sí reconoció que hubo momentos que tomó algo para poder dormir. Y que fue una época donde tuvo algunas recaídas mientras atravesaba una etapa de recuperación. Pero afirmó que estaba en el peor momento de su vida. Incluso acepta que en esas discusiones hubo revoleo de objetos. Y también que una vez hubo destrozos graves en la casa donde vivían por una discusión que comenzó porque Heard se puso mal cuando él le pidió firmar un contrato prenupcial. Lo único que él negó una y otra vez son las acusaciones de maltrato físico.

Una fiesta que no fue. El viernes, Johnny Depp dijo sentirse pésimo y amargado porque pasó de ser “Cenicienta a Cuasimodo” a la vista del público por la imagen de violento que construyó su ex. Si la acusación de que intentó poner el perro a la parrilla quedó como una de las anécdotas del juicio, hubo otro hecho que también quedó para el recuerdo. Y fue el que contó el actor y que para él marcó el final definitivo de la pareja: dijo que ella –o una de sus amistades– defecó en la cama matrimonial durante la fiesta que organizaron para festejar los 30 años de ella, en la casa donde vivían en Los Angeles. “En ese momento pensé que era el cierre más extraño y a la vez más adecuado para terminar; ya no quería tener más nada que ver con ella”, detalló Depp. Ella no negó que hubiera sucedido pero culpó a una de sus dos mascotas Yorkshire –Pistol y Boo– por ese incidente escatológico, y de paso mencionó que al final de la fiesta él le había tirado un botellazo. Para Depp, a esa altura, Amber lo que fue haciendo es acumular denuncias falsas hacia su persona para asegurarse una “póliza de seguro” en el juicio de divorcio. Igualmente, quiso tener una separación en buenos términos y leyó un mensaje que le mandó a ella en ese momento: “Todo mi amor y mis disculpas. Te deseo lo mejor”. Y agregó al tribunal: “Pensé que no debía haber remordimientos, y solo quedaba terminar la pareja”.

Así como en el juicio una parte quiere ubicar a Depp como violento, drogadicto y alcohólico, para sostener la publicación de golpeador y abusador; el abogado del actor ayer hizo lo propio con Amber Heard. Durante la audiencia mostró un informe médico de agosto de 2014 donde se detalla que la joven actriz también había “abusado de sustancias” para combatir su ansiedad, inseguridad y celos, y eso le provocaba “estallidos fuertes de ira y de rabia”. Estallidos que Depp dijo se dieron también durante la relación. Todo esto, Amber Heard lo escuchó en las dos audiencias donde fue solo como asistente. Su turno de declarar será en los próximos días.

Historia

◆ Johnny Depp, de 57, y Amber Heard, de 34, se conocieron en un set de filmación en 2011 y se casaron en Los Angeles en febrero de 2015.

◆ Al año ella pidió el divorcio y logró una orden de restricción contra él, acusándolo de violencia doméstica.

◆ Heard dijo que él era Jeckyll y Mr. Hyde, por un lado era el más amoroso, y luego, un violento.

◆ En 2017 quedaron legalmente separados.