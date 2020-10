Eric, uno de los hijos de Trump, tuvo que eliminar de Twitter un posteo falso en medio de la campaña

Esta vez fue Eric Trump quien tuvo que eliminar de su cuenta de Twitter una foto que tuneó de dos negros famosos para hacer campaña presidencial por su padre. Eric es el hijo de Donald que más veces visitó Buenos Aires y Punta del Este. Y fue él quien tuiteó la foto que mostraba a los artistas Ice Cube y 50 Cent con sendas gorras con la estampa Trump 2020, y además escribió: “Dos grandes y valientes norteamericanos”.

El posteo que Eric Trump tuvo que eliminar de Twitter (izq.); y la foto original que usó para tunear las gorras.

Con la velocidad que se dan las cosas en las redes sociales y dado quien era el creador de la falsa foto, el ardid de Eric Trump duró poco. Quizá se animó a hacerlo porque el rapero 50Cent dijo que votaría a Trump porque “aunque no le gustan la gente de raza negra” (sic), no apoyaba el plan fiscal que Joe Biden propuso, sobre todo, para el estado de Nueva York.

Donald Trump Junior tuvo que eliminar de Instagram un posteo que usó para asociar a Bill Clinton con Jeffrey Epstein.

Ice Cube escribió el manifiesto “Contrato para la América Negra” y propone ideas para trabajar por la problemática social que afecta a los ciudadanos norteamericanos de color. Según declaró a la CNN, por este plan tanto gente de Trump como de Joe Biden se acercaron para conversar. “Los de Biden me dijeron: ‘ Nos gusta lo que proponés pero avancemos sobre el contrato después de las elecciones’. La gente de Trump me dijo: ‘Nos gusta tu propuesta, ¿por qué no nos reunimos y hablamos?’, y así lo hice.” Como por esa reunión recibió muchas críticas, Ice Cube tuvo que aclarar que no dio su respaldo público a ninguno de los candidatos norteamericanos. “Sí se que voy a trabajar con quien esté en el poder”, dijo en CNN.

El rapero 50Cent dijo que no le gusta la política impositiva que propone Biden (izq.); Ice Cube, no dijo a quien apoya.

No es la primera vez que los hijos de Donald Trump tiene problemas por sus posteos en redes social. Donald Junior, el hijo mayor del presidente norteamericano, hizo “su aporte” para defender la construcción del muro en la frontera con México. Y los hizo en Instagram con este posteo que luego borró: “¿Saben por qué se disfruta un día de paseo en el zoológico? Porque los muros funcionan.” En esa red, Donald Junior también tuvo que borrar un posteo donde quiso vincular a Bill Clinton con millonario y explotador sexual Jeffrey Epstein. Y los hizo subiendo una foto del casamiento de Chelsea Clinton donde el hijo de Trump resaltó como invitada a Ghislaine Maxwell, la novia de Epstein que había sido detenida horas antes de esa publicación.