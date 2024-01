Una masajista denunció por delitos sexuales a Harvey Weinstein y al dueño de los Knicks

Una mujer que trabajó como masajista para la banda de rock Eagles presentó este martes una demanda en la cual denunció al exproductor de cine Harvey Weinstein y a James Dolan, el ejecutivo detrás del famoso Madison Square Garden de Nueva York, por presunta agresión sexual y trata de personas.

En el documento judicial, la querellante Kellye Croft alegó que Dolan -el magnate multimillonario dueño de los equipos profesionales de baloncesto Knicks y de hockey Rangers- la obligó a mantener una relación sexual no deseada en 2013, antes de concertar un encuentro con Weinstein, que está en la cárcel por múltiples agresiones sexuales y violación.

Tanto Dolan como Weinstein niegan las acusaciones.

Dolan contrató hace una década a Croft como masajista de Glenn Frey -miembro fundador de la banda de rock Eagles, fallecido en 2016-, cuando ella tenía 27 años y él 58.

Harvey Weinstein y James Dolan. Fotos: AFP

En los documentos judiciales presentados en un tribunal federal del distrito de Los Ángeles, la actividad de Croft se describe como un trabajo de "ensueño" que tuvo dolorosas consecuencias a manos de los dos poderosos hombres -Dolan y Weinstein-, que en ese momento controlaban los medios de comunicación y el entretenimiento.

Dolan, ahora de 68 años, comenzó a programar masajes con Croft, quien asegura que era "extremadamente asertivo" y "extremadamente manipulador", presionándola repetidamente para mantener relaciones sexuales no consentidas en el transcurso de la gira.

"Se sentía obligada a mantener relaciones sexuales con él", detallaron en la demanda.

Según la querellante, Croft se reincorporó a la gira de los Eagles en enero de 2014 en Los Ángeles. La demanda acusa a Dolan de facilitar su transporte a través de las fronteras estatales "con fines de sexo inducido por la fuerza, el fraude o la coacción".

Cuando estaba en California, Dolan propició un encuentro de Croft con Weinstein en el que éste le pidió que se probara una ropa y le diera un masaje. El poderoso exproductor de cine la agredió sexualmente antes de que el teléfono empezara a sonar y era Dolan quien llamaba, según la escandalosa demanda.

"James Dolan me manipuló, me llevó a California para abusar de mí y me tendió una trampa para que Weinstein me agrediera", expresó Croft, actualmente de 38 años, en una declaración formulada a través de su abogado.

Weinstein, de 71 años, cumple una condena de 23 años por delitos sexuales impuesta por un tribunal de Nueva York. También fue condenado a 16 años por un tribunal de Los Ángeles por violación, que cumplirá después de la condena de Nueva York.

En 2018, después de que se acumulara la avalancha de acusaciones contra Weinstein, Dolan intentó distanciarse de su otrora amigo cercano, para quien llegó a ejercer en el pasado el cargo de miembro del consejo de administración de la Weinstein Company.

