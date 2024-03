Françoise Gilot tiene su expo en el Museo Picasso

Fue una de las musas de Pablo Picasso, también su mujer, y la madre de dos de los hijos del pintor malagueño, Claude y la famosa Paloma Picasso. Françoise Gilot murió el 6 de junio de 2023 en un hospital de Nueva York a los 101 años. Y además de Mi vida con Picasso, un libro de memorias publicado en 1964, Gilot dejó cuadros que llevan su firma y conforman una producción de casi ocho décadas. Por supuesto, toda comparación con el legado de Picasso es estúpida, pero para Gilot, la pintura no fue un pasatiempo de mujer aburrida. Algunos están colgados en las paredes del Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno, y el Pompidou de París.

Y quizá por inesperado, es que el Museo Picasso (de París) sorprendió al anuncuar que como parte de homenaje a su vida y su arte, inaugurará en una de sus salas una pequeña exposición temporal. Igualmente, en publicaciones dedicadas al arte y la cultura han puesto frases como “una de las musas de Picasso puede decir ‘el que ríe último...”. Y es que en el caso de Françoise Gilot, el devenir de su relación con el famoso pintor no fue de las mejores. De hecho,ella terminó abandonándolo. Y en la mencionada biografía que escribió sobre esos años, Gilot hizo algo que enfureció a Picasso, desnudó cómo era el genio en su universo privado. Mi vida con Picasso representó para Gilot la ira de los partidarios de Picasso e incluso se organizaron firmas para que el libro se prohibiera. Y a la vez que su persona fue tomada como valiente en la historia del arte femenino. “Pablo (Picasso) fue el amor más grande de mi vida, pero tuve que tomar medidas para protegerme”, dijo Gilot en el libro Artists in Conversation, de Janet Hawley. “Y fue lo hice: me fui antes de que me destruyera”.

Por supuesto Gilot rehízo su vida y en 1970 se casó con otro personaje mundialmente famoso: Jonas Salk, una de las mentes detrás de la vacuna contra la polio. De él se separó, pero en otros términos.