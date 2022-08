Hasta el 26 de agosto se lleva a cabo la 59ª edición de la Argentina Fashion Week, en el imponente Palacio Paz, organizado por Héctor Vidal Rivas.

PERFIL conversó con Vidal Rivas, quien dio detalles del evento y se mostró orgulloso de su labor y la de su equipo: “Siempre es un honor trabajar conjuntamente con los diseñadores en el marco de la Argentina Fashion Week: es un gran terreno de talentos para mostrar aquí y al mundo sus creaciones. Siempre es un motivo de celebración”, afirmó el mentor, quien en la apertura del evento recibió la distinción Marca País, premio que otorga el Ministerio de Turismo y Deportes a las actividades, lugares y personas destacadas de nuestra cultura.

¿Qué diseñadores veremos en la Argentina Fashion Week?

En ARFW tratamos de ser coherentes, darles espacio a los nuevos talentos: fuimos y somos descubridores de grandes referentes y sobre todo de la alta costura. En esta presentación comenzamos con una nueva edición de “Luxury”. En la apertura se presentaron Benito Fernández, Marisa Marana, María Pryor y Jorge Rey. En los próximos días podrán apreciar que es una edición federal: tendremos diseñadores de Córdoba, Santiago del Estero, Tres Arroyos, Rafaela y emprendedoras de Jujuy.

A través de los años ha sabido presentar a la moda como un espectáculo, ¿cuál es el secreto?

No sé si un secreto; principalmente es crear desfiles donde se recree lo que el diseñador sueña, buscar permanentemente lugares, crear espacios, pensar además que lo importante es que el desfile logre tener una difusión: hoy son fundamentales las redes, los influencers y figuras convocantes en muchos casos subiéndolas a la pasarela.

¿Cuánto del estilo de Mirtha Legrand es su marca registrada?

Mirtha tiene su propio estilo, que se creó a través de los años, es una mujer que tiene un gran sentido de la estética.

¿Qué atuendo o color no usaría Mirtha?

Sin duda el color que nunca se pondría seria el verde botella, ama los colores pasteles, el negro y se adecua a las tendencias.

¿Cómo se prepara para acompañarla en los almuerzos?

Como siempre, regresa en septiembre, una gran emoción para ella y también para mí que estoy a su lado desde hace 47 años.

¿Asesora también a Juana Viale?

No, Juana tiene sin duda un referente máximo, Gino Bogani, que además es amigo.

¿Cree que la industria textil es un ámbito viable para que los planes sociales se conviertan en trabajo?

Sin duda, por eso expuse que se necesita crear diferentes espacios para aprender oficios, con salida laboral asegurada, hay una falta total de mano de trabajo en todos los rubros de la moda.

"Una mujer que marco una época en cuanto a su elegancia fue Eva Perón"



¿Quiénes son las tres mujeres argentinas más elegantes? ¿Con el estilo basta, o pesa la historia personal, la carrera, el modo?

Sería muy mezquino de mi parte nombrarte solo tres mujeres elegantes, si puedo resumir en una mujer que marcó una época en cuanto a su elegancia, Eva Perón. Para ser elegante lo fundamental es tener sentido de la estética y estilo, que no significa tener dinero.

¿Vistió a políticas? ¿Se visten bien las políticas?

En muy pocas ocasiones; no me gusta comprometerme políticamente. Me considero ante todo argentino, hay quienes se visten bien y otras muy mal, como en todas las actividades.

¿Le gusta la ropa de Lilita Carrió?

Lilita tiene que buscar un estilo.

La Semana de la Moda Argentina y el Mar del Plata Moda Show son éxitos de la pasarela, y espectáculos en sí mismos. ¿Con qué vamos a sorprendernos en estas jornadas en el Palacio Paz?

En esta 59ª edición de Argentina Fashion Week nos encontraremos con diferentes propuestas, sin duda sorprenderemos con el diseño e identidad de los diseñadores y puestas que los acompañen para mostrar a cada uno en su mundo.

¿Asistió a los desfiles que organizó Elina Costantini en el marco de la Semana de la Alta Moda?

Fui invitado por Elina, pero lamentablemente estuve toda esa semana en Jujuy, ella sabe que de todas maneras estuve.

¿Asistió a Buenos Aires Fashion Week? ¿Hay espacio para tantos eventos con la misma temática?

En algunas oportunidades estuve en los desfiles de BAFWEEK, cuando fui invitado por el diseñador, sin duda un evento que dio lugar a las marcas comerciales, estos últimos años dejó de realizarse, considero que cada evento tiene su estilo y mientras todo se realice con códigos y apostando a la moda Argentina, siempre habrá espacio para todos.

¿Cuál sería su deseo para esta semana de la Moda Argentina y para la industria textil?

Para mí, lo más importante es que cada uno de los que presentan su colección queden conformes, que siga marcando la diferencia y darles espacio a los nuevos talentos, emprendedores, difusión y como siempre desde hace muchos años a la alta costura.