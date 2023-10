John Stamos habló de su complicado divorcio de Rebecca Romijn y reveló que sufrió abuso sexual en su infancia

El actor John Stamos, conocido principalmente por su rol en la serie televisiva “Full House”, este mes lanzará una autobiografía y, por ello, habló sobre su complicado divorcio de la actriz Rebecca Romijn, se sinceró sobre su proceso de rehabilitación por consumos problemáticos y reveló que sufrió abuso sexual durante la infancia, por parte de una niñera.

"Fue muy público y muy doloroso. No escribí mucho sobre eso, pero es difícil", reconoció Stamos en una entrevista con la revista People, al hablar sobre su divorcio de la exmodelo que encarnó a Mystique en las películas de X-Men. “Mi primer matrimonio fue aplastante para mí. Estuve destruido demasiado tiempo, también”, narró el actor y agregó: “Digo, un año está bien, pero siguió por años y años”.

Stamos publicará sus memorias el 24 de octubre, un libro titulado “If you would have told me” (en español, “Si me hubieras dicho”). Sobre el proceso de escritura, dijo que fue “muy difícil” redactar los capítulos que relatan ese matrimonio, especialmente porque debió analizar los sentimientos de aquel período tumultuoso. “En ese entonces, en mi mente ella era el diablo y yo sólo la odiaba”, admitió en la entrevista.

“No podía creer lo mucho que la odiaba y eso arruinaba mi vida. Mirando hacia atrás, y esto lo digo (en el libro), porque el cuarto paso en Alcohólicos Anónimos es exponer todas tus quejas, todo lo que la gente te hizo. Yo respondo: 'Ninguna'", diferenció Stamos. En esa reconstrucción, entendió que tuvo un rol clave en el divorcio de Rebecca Romijn: “Empezás a pensar ‘oh, no era el diablo. Quizás yo tengo tanta culpa como ella’”.

La expareja no volvió a verse desde su último encuentro con abogados, por el divorcio. Sin embargo, hoy Stamos puede reconocer que Romijn “intentó que funcionara porque le importaba” el vínculo. “La opinión general era que ella me dejó porque su carrera iba muy bien y la mía no, y eso es humillante. No la culpo por eso. Fue simplemente la percepción que tuvo la gente, y tal vez no estaban equivocados. A ella le iba muy bien en ese momento y a mí no”, reconstruyó el actor sobre el divorcio que emprendieron en 2004.

Sobre el proceso de recuperación luego de la separación de su primera esposa, Stamos comentó con People que “no fue saludable”. “Fue entonces cuando realmente empecé a beber mucho”, recordó. “Pero sin eso, nunca hubiera sabido lo que el amor real es, y nunca me hubiera enderezado para tener a alguien como Caitlin en mi vida”, festejó, refiriéndose a su pareja actual, Caitlin McHugh Stamos, con quien se casó en el 2018. “Si no hubiera atravesado todas esas cosas, todo ese sufrimiento, no sería quien soy hoy. Espero que la gente se quede con eso”, propuso Stamos, de 60 años.

Stamos reveló que es sobreviviente de abuso infantil

En la misma entrevista, el actor adelantó que “le tomó tiempo escribir el libro” para aceptar un trauma con el que luchó toda su vida: haber sido abusado sexualmente durante la infancia por una niñera. “Quiero decir, lo sabía, siempre estaba en el fondo. Lo recordaba ligeramente, pero lo guardé como la gente suele hacer”, reflexionó.

En su momento, Stamos no pudo contar lo que estaba atravesando: “Creo que me dije algo como ‘ah, así son las chicas’. Era como hacerse el muerto para que pare. Pero no era totalmente agresivo”, recordó y añadió: “No sé, no era bueno”. Sin embargo, hoy es padre y admite que si algo similar le ocurriera a su hijo, nacido en el 2018, “sería una historia totalmente diferente”.

La primera vez que el actor reflexionó sobre el abuso que padeció fue mientras escribía un discurso de aceptación para un premio que le entregaron por su militancia en defensa de otros sobrevivientes. “Empecé a escribirlo y fue entonces cuando realmente surgió, pero luego pensé: ‘No, esta noche no se trata de mí. Se trata de los niños. Voy a guardarlo todo otra vez hasta el momento adecuado. De lo contrario, soy un farsante’”, relató.

“No quería que los titulares aparecieran así, y no quería que el libro tratara sobre eso", explicó. "Era una página o algo así, pero sentí que tenía que hablar de esto. Fue extraño. Fue algo que, creo, probablemente sucedió cuando tenía como 10 u 11 años. No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos”, lamentó Stamos.

Por último, aceptó que su intención con su autobiografía, “If you would have told me”, en principio fue relatar la historia de un “héroe”, pero que luego comprendió que era una “historia humana”. “Porque con la historia del héroe, eso es una tontería. Y a menos que fuera 100% abierto, ¿para qué estoy haciendo esto, verdad? Pero fue difícil”, concedió.

