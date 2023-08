Leonid Radvinsky es el nuevo "rey del porno" y no para de ganar millones: el empresario ucraniano-estadounidense es el dueño de OnlyFans, la plataforma de de suscriptores con contenido principalmente erótico o pornográfico y en el último año ganó más de US$300 millones en dividendos. Esto no hizo más que engrosar la cuenta bancaria del exitoso empresario, que a sus 40 años es uno de los jóvenes más ricos del mundo: su fortuna ahora es estimada por Forbes en más de US$ 2.100 millones.

OnlyFans fue fundada en 2016 por el británico Timothy Stokely, de 39 años, en 2016, con la ayuda de su padre, el exbanquero de inversiones Guy Stokely, y una inversión de solo 12.500 dólares. Desde que se creó la plataforma consiguió más de 220 millones de usuarios y 2 millones de creadores en todo el mundo, y su popularidad se disparó especialmente durante los confinamientos obligados por la pandemia en 2020.

Leonid Radvinsky, de 41 años, dueño también de un sitio porno, es el único accionista de OnlyFans. El modelo de negocios la plataforma prevé que los "creadores" compartan contenido por una tarifa de suscripción y reciban el 80% de los ingresos mientras la empresa se lleva una comisión del 20%, que cubre el costo de administrar el negocio, manejar el procesamiento de tarjetas de crédito y aumentar la riqueza de Leonid Radvinsky.

Leonid Radvinsky, de 41 años, dueño también de un sitio porno, es el único accionista de OnlyFans.

Las nietas plebeyas del rey Juan Carlos: vidas paralelas que enfrentan a las infantas Elena y Cristina

En el último año, la red social experimentó un aumento de un 47% en creadores de contenido, equivalente a más de 3 millones de personas, entre los que se encuentran trabajadores sexuales, celebridades como Blac Chyna, Bella Thorne y Cardi B, quienes tienen casi 240 millones de "fans", un crecimiento de un 27% con respecto al año anterior.

El sito revolucionó la industria del porno: muchos "creadores" de OnlyFans publican pornografía dura, aunque la mayoría de las estrellas establecidas que se unen a la plataforma suben contenido mucho menos atrevido. Pero también enfrentó críticas por no hacer lo suficiente para evitar que los usuarios menores de edad vendan contenido sexual y la BBC informó en 2021 sobre docenas de casos de menores de 18 años que lograron crear cuentas o publicar contenido en Onlyfans.

Nacido en la ciudad ucraniana de Odessa en 1983, se sabe poco de la vida de Radvinsky, que va camino a ser uno de los multimillonarios más enigmáticos: está casado, pero nadie conoce el nombre ni el rostro de su pareja, y viven en el estado de Florida (Estados Unidos), pero sin confirmarse la ciudad. Según The Daily Mail, vive en una lujosa mansión de 4 millones de dólares en Boca Raton.

OnlyFans fue fundada en 2016 por el británico Timothy Stokely, de 39 años, en 2016, con la ayuda de su padre, el exbanquero de inversiones Guy Stokely, y una inversión de solo 12.500 dólares.

La madre de Luis Rubiales se encerró en una iglesia e inició una huelga de hambre

Según su perfil de LinkedIn, Leonid Radvinsky es un inversor de capital de riesgo, filántropo y empresario tecnológico, "arquitecto de empresa consumado, inversionista ángel, filántropo y partidario del software de código abierto" que tiene "un interés especial en las plataformas de redes sociales emergentes". Además, estudió Economía en la Universidad Northwestern (Illinois) y pasó dos décadas trabajando en la creación de "empresas de software y contribuyendo al movimiento de código abierto".

Según The Telegraph, los pasatiempos de "Leo" incluyen jugar al ajedrez y volar helicópteros, con 95 horas de entrenamiento en un Bell Jetranger. Radvinsky también tiene un fondo de capital de riesgo, Leo.com, que ofrece a los fundadores inversiones de hasta 1 millón de dólares. El sitio lo describe como un "respetado pionero del comercio electrónico y experimentado creador de empresas".

El empresario explica en su perfil que dedica "una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero a causas sin fines de lucro", como organizaciones benéficas y proyectos tecnológicos, y desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania hizo donaciones a su país utilizando criptomonedas. Se calcula que el valor en términos reales de la donación que realizó en 2022 ascendió a más de 1,3 millones de dólares, según CoinDesk.

Una mujer afirma ser hija de un rey: nació de un romance secreto y busca la verdad, pero la corte se lo niega

Radvinsky, un veterano de la industria del entretenimiento para adultos y empresario de Internet propietario del sitio de cámaras web para adultos MyFreeCams, compró OnlyFans en 2018. Un gran número de sus estrellas crean contenido para adultos o pornografía, aunque atrajo también a algunas celebridades, estrellas del deporte y músicos convencionales que utilizan la plataforma como una forma de vender contenido a sus fanáticos.

En el último año, recibió 338 millones de dólares en dividendos en el último año, aunque un portavoz de Onlyfans aseguró que Radvinsky "no está involucrado en el funcionamiento diario del negocio", y las operaciones y la inversión en seguridad son administradas por Amrapali Gan, su exjefe de marketing y actual CEO de la plataforma.

Según un informe publicado por Fenix International, empresa matriz con sede en Londres, la compañía registró en 2021 ingresos por 432 millones de dólares, mientras que en 2022 los beneficios reportados ascendieron a 525 millones, una muestra del crecimiento exponencial que atraviesa la red social. "Esto refleja tanto el crecimiento de la plataforma, en términos de número de creadores de contenido y fans, como el crecimiento de las ganancias de los creadores de contenido existentes", dijo.

La red social experimentó un "boom" durante los confinamientos por la pandemia, cuando las personas estaban sus casas la mayor parte del tiempo. Ya con la pandemia oficialmente acabada, el éxito de los creadores de contenidos está lejos de terminar. Lee Taylor, director financiero de la empresa, afirmó que OnlyFans había "revolucionado la economía de los creadores al comprometerse a construir la plataforma de medios sociales más segura y ofrecer oportunidades sin parangón a creadores de contenidos y aficionados".