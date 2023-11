Meg Bellamy, será la Kate Middleton de ficción en 'The Crown'

Los seguidores de la exitosa y polémica serie 'The Crown' se preparan para despedirse con la próxima y última temporada, cuyo estreno está programado para el 16 de noviembre y se presentará en dos partes. La primera se enfocará en los eventos de 1997 relacionados con la trágica muerte de la princesa Diana, mientras que la segunda, compuesta por seis episodios y con lanzamiento el 14 de diciembre, narrará la transición de la monarquía británica hacia el siglo XXI, culminando en la boda del rey Carlos y la reina Camila en 2005.

Un elemento crucial en los episodios finales de 'The Crown' será el desarrollo de la relación entre el joven príncipe Guillermo y la estudiante universitaria Kate Middleton, presentado como un "nuevo cuento de hadas" por la plataforma de streaming. El heredero al trono será interpretado por el debutante Ed McVey, mientras que la actriz Meg Bellamy, también debutante en la pantalla, dará vida a Kate.

Hasta ahora, 'The Crown' se destacó por impulsar las carreras de varios jóvenes actores altamente respetados en Gran Bretaña. Los directores de reparto demostraron su habilidad para descubrir talentos relativamente desconocidos que pueden transformarse de manera sorprendente en los miembros de la familia Windsor en la pantalla. Un ejemplo notable es Emma Corrin, quien se unió a la serie interpretando a Lady Di justo después de graduarse de la Universidad de Cambridge y rápidamente ganó un Globo de Oro.

Sin embargo, Meg Bellamy, la actriz que dará lugar a Kate Middleton en la ficción, ya se encuentra en boca de todo el mundo y va camino a ser la "it" de esta temporada. "Pellizcame, por favor", escribió Bellamy acerca de su papel en su cuenta en Instagram. "Me esforzaré por hacer justicia a Kate".

Bellamy creció en Inglaterra y asistió a la St. Crispin's School en Berkshire, el mismo condado donde la princesa de Gales pasó su infancia y donde se encuentra el castillo de Windsor. Estudió arte dramático y aseguró el papel de la nuera de Carlos III tras enviar una grabación en respuesta a la convocatoria de casting de 'The Crown' en 2022. La serie buscaba a una "joven actriz excepcional" para interpretar a la princesa a los 18 años, según el anuncio del casting.

Aunque Bellamy no dio entrevistas sobre su papel, siguiendo las condiciones del sindicato de actores SAG-AFTRA, se la vi rodando escenas junto a Ed McVey en la ciudad universitaria de St. Andrews (Escocia), donde los verdaderos Guillermo y Kate se conocieron mientras estudiaban Historia del Arte. La serie se centrará en los primeros años de la relación, cuando Guillermo y Kate eran amigos en 2001 y compartían estudios. La pareja comenzó a salir en serio en 2003, y su relación se hizo pública en 2004 después de que se publicaran fotos de sus vacaciones de esquí. La narrativa de 'The Crown' se espera que termine en 2005, por lo que eventos posteriores, como la breve ruptura en 2007 y la boda en 2011, no estarán presentes en la serie.

A pesar de esto, la serie podría explorar el creciente interés mediático en Kate, similar a la atención recibida por la princesa Diana en el pasado. También se especula que el guionista y creador de la serie, Peter Morgan, podría dramatizar el famoso desfile de moda benéfico de St. Andrews en 2002, evento en el que participó la princesa de Gales y que se considera crucial para el surgimiento del vínculo romántico entre Guillermo y Kate.

