Murió Daveigh Chase, la actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch", tras una dura batalla de salud

¿Cómo es posible combinar una sonrisa infantil que le dio voz a un clásico de Disney y una mirada aterradora que no dejaba dormir a toda una generación? De alguna manera, Daveigh Chase logró esa fusión gracias a su talento y versatilidad. La actriz, que alcanzó el estrellato mundial como la tierna Lilo en Lilo y Stitch y como la espeluznante Samara Morgan en la película de terror La Llamada, falleció hoy a los 35 años. Su muerte prematura cierra una historia de vida marcada por el éxito temprano, los problemas legales y una larga lucha contra el consumo problemático de drogas.

La confirmación llegó a través de su pareja, Roy Hernández, quien detalló al portal TMZ el dramático cuadro clínico que terminó con la vida de la actriz. A principios de junio, Chase había sido ingresada de urgencia a un hospital de Los Ángeles con un severo estado de desnutrición. Su situación se agravó drásticamente cuando los médicos le diagnosticaron meningitis combinada con infecciones graves en la sangre, lo que derivó en una sepsis generalizada y el colapso de sus órganos vitales.

La actriz falleció a los 35 años por complicaciones de salud derivadas de un cuadro de meningitis

Consciente de que el panorama era irreversible, su novio había organizado recientemente una campaña de donaciones online con un único objetivo: conseguir un espacio seguro y cálido donde la actriz pudiera transitar sus últimos días en paz, lejos del bullicio mediático que la persiguió durante su etapa más oscura.

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El ocaso de una estrella que lo tenía todo para triunfar comenzó a hacerse evidente hace varios años. Tras una exitosa transición hacia la pantalla chica con su papel en la serie Big Love de HBO, su nombre dejó de figurar en las primeras planas para pasar a protagonizar crónicas policiales. En 2017 fue arrestada por manejar un auto robado y quedó envuelta en un escándalo mayúsculo cuando se supo que había abandonado en la puerta de un hospital a un hombre que finalmente murió por sobredosis.

Como actriz de voz, interpretó a "Lilo" de "Lilo y Stitch"

De hecho, el declive no se detuvo ahí. Un año después de ese confuso episodio, Chase volvió a terminar tras las rejas por portación de sustancias ilegales, logrando la libertad temporal tras pagar una fianza de mil dólares. Desde 2017, la actriz había abandonado por completo sus redes sociales y se mantenía totalmente alejada de los grandes estudios de cine, intentando lidiar con el peso de la fama infantil y una dura ruptura familiar.

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El perturbador video con Sean "Diddy" Combs

Pese a su retiro forzado de las cámaras, el nombre de Daveigh Chase había vuelto a ser tendencia recientemente, pero por motivos escalofriantes. En medio de la ola de denuncias y la posterior condena penal del rapero Sean "Diddy" Combs, se viralizaron imágenes correspondientes a la entrega de los premios MTV del año 2003.

En ese archivo, que causó un fuerte rechazo en las redes sociales, se puede ver a un Diddy adulto invitando a una niña Chase a una de sus exclusivas fiestas privadas. En otro fragmento del video, el músico se acerca intempestivamente mientras ella da un discurso, le toma la mano y comienza a acariciarla, provocando la evidente incomodidad de la menor, que incluso llegó a olvidar sus líneas.

Aunque la actriz jamás denunció formalmente al músico ni habló públicamente sobre el tema, las imágenes abrieron un profundo debate sobre los peligros a los que estaban expuestos los talentos infantiles en la maquinaria de Hollywood a principios de los 2000. Hoy, la industria despide a una de sus grandes promesas inconclusas, recordando el talento de la joven que enamoró a todos con la cultura hawaiana y que aterrorizó al mundo saliendo de un televisor.

TC