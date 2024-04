Nicolas Mathieu es escritor y el novio de Charlotte Casiraghi

La de Mónaco es una mornarquía que reviste nulo peso con respecto a las otras europeas. Pero sus integrantes generan interés, porque son como ejemplares de una casta de otra época. Los más jóvenes, sobre todo, parecen huir de ese protocolo que los obliga a cumplir con acto de presencia inevitables en determinadas fechas. Un esfuerzo mínimo de estos para seguir contribuyendo al marqueting del principado que el patriarca Rainiero supo con éxito construir.

Corazones. De sus integrantes, sin duda es Charlotte Casiraghi la que ocupa el primer puesto como figura fundamental para ese marketing monegasco. El parecido con su madre no la afecta, al contrario, la potencia. Y en materia de amores es tan libre como ella y como su tía. En esta nueva relación sentimental, Charlotte Casiraghi demuestra que sus elecciones no parecieran seguir el patrón de encontrar “al candidato” entre el portfolio de nombres de algún linaje monárquico europeo, o el heredero millonario de alguna familia conveniente. Lo suyo va por otro lado. Alcanza con seguir el recorrido de sus últimas relaciones duraderas: Gad Elmahed, un famoso artista y standapero francés, quince años mayor que ella, divorciado y padre de un hijo. El romance comenzó con el mayor bajo perfil hasta que ya no lo ocultaron, y juntos fueron padres de Raphaël, quien hoy tiene diez años. Le siguió el cineasta Dimitri Rassam, hijo de un poderoso productor de cine de Francia –ya fallecido– y de la actriz y embajadora de Chanel, Carole Bouquet. Hubo boda en Mónaco al estilo relajado de ambos; con él Charlo-tte tuvo a Balthazar. En ambos casos, las separaciones le escaparon a todo escándalo mediático.

Nicolas Mathieu es el nuevo amor de la hija mayor de Carolina de Mónaco. Tiene 45, es separado y padre de un hijo, pero es famoso en Francia por su quehacer como escritor, potenciado porque en 2018 ganó el Goncourt, por su novela Sus hijos después de ellos. Éste es el premio literario más importante de Francia. Criado en una zona industrial y marginal de Francia, por su postura política a Mathieu lo llaman el “chaleco amarillo”, famosos por sus piquetes contra Macron.