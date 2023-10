“Para mí, Jon Fosse es más Beckett que Ibsen”, dice Veronese

La “lista” de los candidatos a ganar el Nobel de Literatura casi nunca está compuesta por nombres muy conocidos. Algunos de esos cobran relevancia al ganar ese premio, como sucedió con, por ejemplo, Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah, Louise Glück, Peter Handke, Olga Tokarczuk. El caso es que este año, Jon Fosse estaba entre los principales candidatos al Nobel. De hecho, la mayoría daba al dramaturgo y novelista noruego como el favorito, detrás de la autora china Can Xue. “Por sus innovadoras obras de teatro y de su prosa, que dan voz a lo indecible”, señaló el comunicado que dio Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca de las Letras, al anunciar a Fosse como ganador del Nobel de Literatura.

Fosse es autor de teatro, novelas, poesía y ensayos. Pero no sería desatinado imaginar que es su dramaturgia la que lo llevó a este reconocimiento. A fin de cuentas, sus obras se representan en Europa, algunos suelen compararlo con Henrik Ibsen, el más importante dramaturgo noruego, y se lo suele inscribir en el linaje dramatúrgico de Samuel Beckett, quien también en 1969 ganó el Nobel.

Más Beckett que Ibsen. En el año 2008, el director teatral argentino Daniel Veronese dirigió La noche canta sus canciones, interpretada por Eugenia Guerty, y dos hoy también directores, Pablo Messiez –quien vive hace unos años en Madrid– y Claudio Tolcachir. La noche canta... se representó en varias salas porteñas como Fuga Cabrera, Beckett Teatro, El Camarín de las Musas y Timbre 4.

“Jon Fosse es un autor bastante particular, no podría asociarlo a (Henrik) Ibsen; sí tal vez, más al universo beckettiano”, dice Daniel Veronese en diálogo con PERFIL. “Son obras de pasajes melancólicos, oscuros y oníricos. Las obras que leí de Fosse parecieran producirse durante la noche. La reiteración de situaciones hasta sacudir por acumulación parece ser un signo en su teatro. Teatro de palabras, de acciones muy contenidas, aletargadas pero intensas. Cuando monté La noche canta..., le encontré un humor que no se me aparecía al principio. Estuve con ganas de tomar otros materiales de Fosse, pero me bifurqué hacia otro lado. Sin duda, volvería a leerlo y a elegirlo. Lo monté cuando la embajada (de Noruega) sacó una edición de sus obras en español, y participó también de la producción. Fue uno de esos montajes en los que me sentí muy seguro y concreto con lo que hacíamos. Era un texto para mí y para los actores”.

Cuando se supo que Fosse ganó el Nobel, se lo llamó como el Ibsen contemporáneo, categorización que comparte con otro noruego, Karl Ove Knausgård. “Para mí, insisto –dice Veronese a PERFIL–, Fosse es más Beckett; hay un ritmo, una cadencia, un aroma que empuja hacia la oscuridad, hacia la quietud, el desamparo”.