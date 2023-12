La Princesa Leonor en la milicia: viaje al frío extremo y entrenamientos exhaustivo en esquí

La Princesa Leonor continuará su instrucción militar hasta el 22 de diciembre, postergando el inicio de sus vacaciones navideñas. Actualmente, se encuentra en el Pirineo Aragonés junto a sus compañeros de la Academia de Zaragoza, específicamente en la estación de esquí de Candanchú, donde recibirán adiestramiento militar de montaña.

El domingo 17 de diciembre, la hija de Felipe VI llegó a Jaca para equiparse con el material necesario y comenzar el adiestramiento en montaña y operaciones especiales, que se extenderá hasta el miércoles. Este plan de instrucción tiene como objetivo desarrollar habilidades en condiciones invernales y fortalecer su formación militar integral.

La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales cuenta con un campamento en la parte alta de la estación de Candanchú, donde los estudiantes de la academia militar se alojan. Las recientes nevadas en el Pirineo facilitaron el aumento del volumen de nieve, dando inicio a la temporada de esquí y permitiendo que Leonor y sus compañeros se trasladen allí para iniciar su instrucción de montaña y esquí.

Leonor, mostrándose sonriente e integrada con sus compañeros, se desplazó rápidamente con su equipo hacia la pista de Astún, donde se encontraban los demás cadetes. Posteriormente, se subieron a un telesilla para comenzar sus maniobras en las pistas de esquí, como se puede apreciar en imágenes captadas por el equipo de Europa Press.

Este compromiso de la princesa con su futura responsabilidad como líder militar y símbolo nacional se refleja en este viaje, que precede a su regreso a casa por Navidad, donde la Infanta Sofía ya disfruta de sus vacaciones junto a sus padres.

En este momento solemne, con el espectacular collar adornando sus hombros, Leonor pronunció su primer discurso como heredera al trono. Demostró su preparación y habilidades comunicativas con una locución pausada y casi perfecta, dirigiéndose a la ciudadanía con humildad al expresar: "Les pido que confíen en mí".

Inició su intervención institucional agradeciendo al Gobierno por la imposición del Collar de la Orden de Carlos III y luego reconoció a los presidentes del Congreso y del Senado por otorgarle las Medallas de Honor de las Cámaras apenas dos horas antes, destacando que estas distinciones la unen a las instituciones que representan al pueblo español en este día trascendental.

Haciendo alusión a su jura de la Carta Magna -"Al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución, he jurado desempeñar fielmente mis funciones"- la Princesa Leonor se ha reafirmado "solemne, formal y públicamente" en su compromiso con los "principios democráticos" y en su promesa de "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas", además de destacar su "fidelidad al Rey": "Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. Espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo", ha añadido.

Además, la heredera hizo mención a las palabras que el Rey, "mi padre", le dirigió durante la imposición del Toisón de Oro en 2018, "que recuperdo perfectamente": "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Las tendré muy presentes en todo momento" aseguró.

"Con este espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos, y cumpliré con mis obligaciones, con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia" ha finalizado, confesando que para ella no hay "mayor orgullo" que "servir con respeto y lealtad" a "todos los españoles": "En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España".

Un emotivo discurso que dio lugar a un almuerzo en el Palacio Real en presencia de unos 150 invitados en el que el Rey Felipe dijo unas palabras para felicitar a su hija Leonor en su 18º cumpleaños y pidió un brindis en su honor.

