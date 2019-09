Sbaraglia se lució en Venecia y ya está en Nápoles para filmar la serie de Maradona

por Agustín Jamele

Hoy por la tarde finaliza el 76º Festival de Cine Internacional de Venecia, y la argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado, será la encargada de otorgar el León de Oro a la película ganadora. Una de las competidoras es Wasp Network, basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, de Fernando Morais, en donde actúa Leonardo Sbaraglia junto a Penélope Cruz, Gael García Bernal y Wagner Moura, quien fue Pablo Escobar en la serie Narcos.

El actor argentino fue una de las grandes sensaciones que tuvo la alfombra roja de Venecia y en diálogo con PERFIL explicó su alegría por haber participado. “Siempre es muy hermoso y un privilegio estar en un festival tan importante. También este año me tocó estar en Cannes con la película de Almodóvar (Dolor y gloria) en competencia oficial, así que es una felicidad”, señaló. Y en cuanto a la película, indicó que fue una gran oportunidad laboral. “Fue un lujo tanto por su director, Olivier Assayas, como por el elenco. Hicimos todos de cubanos y creo que quedó muy bien. De todas maneras, ahora sigue su recorrido por el Festival de Toronto y también va al de Nueva York antes de su estreno, así que recién comienza el trayecto”.

Además de su actuación en el proyecto, Sbaraglia llamó la atención al posar para los fotógrafos del festival dando saltos. “Hay varias fotos saltando en diferentes momentos. Son cosas que uno hace porque realmente es difícil estar ante tantos fotógrafos y me tranquiliza hacer algo”, explicó Sbaraglia. Y luego dio más detalles sobre el origen de su idea: “Una vez se lo vi hacer a Geraldine Chaplin cuando presentamos En la ciudad sin límites y no solo me pareció hermoso en ella, sino que también me recordó a su papá, Charlie Chaplin y, por lo tanto, también a mis padres”. Y para cerrar su paso por el Festival de Venecia el actor destacó el rol de Lucrecia Martel como presidenta del jurado. “Tuve la suerte de cruzarla y escuchar el maravilloso discurso que dio. Fue una experiencia muy linda”, aseguró.

Ahora el Diez. El paso de Sbaraglia por Italia no se terminó en Venecia ya que una vez finalizada su participación en el festival viajó a Nápoles, donde se quedará durante septiembre. “Acabo de llegar y me estoy instalando. Estoy con la serie de Maradona pero recién estamos empezando. El próximo lunes arrancamos. Estoy compartiendo con Peter Lanzani y con Nazareno Casero, con quienes más escenas voy a tener. Estoy muy contento y es muy interesante estar en esta ciudad que tanto generó y que lo engrandeció a Diego. Además, durante mucho tiempo Nápoles fue su hogar, según él mismo ha dicho en varias ocasiones, así que es muy interesante estar acá”, contó a PERFIL.

Si bien no hay mucha información sobre la serie porque la compañía quiere mantener todos los detalles ocultos, se sabe que Sbaraglia hará de Guillermo Coppola, el famoso ex mánager de Maradona, en su juventud, mientras que Jean Pierre Noher se encargará de ese rol en su adultez. Para poder interpretar al personaje de la mejor manera, Sbaraglia se juntó a cenar con Coppola varias veces y terminaron generando una buena relación que trascendió lo laboral.